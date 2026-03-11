Zelenskyj mieri do Španielska: V najbližších dňoch ho čaká návšteva Madridu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík)
MADRID - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najbližších dňoch navštívi Španielsko, oznámila v stredu tamojšia ministerka obrany Margarita Roblesová. Konkrétny termín ani bližšie informácie týkajúce sa návštevy neuviedla. Informuje o tom agentúra AFP.
„Na Ukrajinu nemôžeme zabudnúť. Ukrajina je tu, existuje, prezident Zelenskyj príde v najbližších dňoch,“ povedala Roblesová novinárom v Madride. Ukrajinský prezident navštívil Španielsko niekoľkokrát od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. V novembri minulého roka po stretnutí so Zelenským v Madride španielsky premiér Pedro Sánchez oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Kyjev v hodnote 615 miliónov eur.