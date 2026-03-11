Neznámy páchateľ úradoval v Snine: Z bytu ukradol viac ako 40-tisíc eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SNINA - Polícia vyšetruje krádež väčšej finančnej hotovosti z jedného z bytov na Budovateľskej ulici v Snine. Neznámy páchateľ mal z bytu najskôr odcudziť 18.000 eur, neskôr došlo aj ku krádeži ďalšej finančnej hotovosti vo výške 28.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Pokiaľ nie je iná možnosť alebo je z nejakého dôvodu nutné nechať si peniaze doma, je potrebné ich dostatočne zabezpečiť. Dnešná doba ponúka už mnoho možností. Chráňme si svoj majetok a cennosti,“ dodala hovorkyňa.