Izraelská armáda kritizuje násilie osadníkov: Útoky na Západnom brehu sú morálne neprijateľné

JERUZALEM – Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v stredu kritizoval nárast útokov židovských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu a násilie voči izraelským vojakom i palestínskym civilistom označil za „morálne a eticky neprijateľné“. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa bilancie AFP od začiatku marca pri útokoch izraelských osadníkov na Západnom brehu zahynulo najmenej šesť Palestínčanov. Zamir uviedol, že situácia, keď sa izraelská armáda počas vojny na viacerých frontoch musí vyrovnávať ešte aj s radikálmi vnútri štátu, je neprijateľná. Dodal, že títo útočníci - židovskí osadníci - nereprezentujú širšiu populáciu Izraela. Zároveň vyzval všetky príslušné orgány, aby aby proti tomuto javu zakročili a zastavili ho „skôr, než bude neskoro“ . „Každý, kto si myslí, že tieto činy prispievajú k bezpečnosti, sa mýli – sú morálne a eticky neprijateľné a spôsobujú mimoriadne strategické škody úsiliu izraelských ozbrojených síl,“ dodal Zamir.
Nárast násilia po vojne
Násilie na Západnom brehu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967, prudko vzrástlo po útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Tento teroristický vpád vyvolal vojnu v palestínskom Pásme Gazy. Násilnosti v tejto oblasti pokračujú aj napriek prímeriu medzi Hamasom a Izraelom a zintenzívnilo sa od prvých dní konfliktu Izraela a USA s Iránom.
Na Západnom brehu žije popri približne troch miliónoch Palestínčanov aj viac ako 500.000 Izraelčanov, a to v osadách a neoficiálnych osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Väčšina osadníkov sa na násilí nepodieľa, s útokmi na Palestínčanov je spájaná malá radikálna skupina.
Palestínske obete konfliktu
Podľa údajov AFP založených na zdrojoch palestínskeho ministerstva zdravotníctva izraelské jednotky alebo osadníci od začiatku vojny v Pásme Gaze zabili na Západnom brehu najmenej 1050 Palestínčanov: mnohí z nich boli príslušníci islamistických militantných formácií, ale medzi obeťami sú aj desiatky civilistov.
Izraelské straty
Z oficiálnych izraelských údajov vyplýva, že o život prišlo aj 45 Izraelčanov vrátane vojakov a civilistov, ktorí zahynuli pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií. Súčasná izraelská vláda, považovaná za jednu z najpravicovejších v histórii krajiny, urýchlila rozširovanie osád a uznala niektoré neoficiálne osady.
OSN varuje pred vysídľovaním
Organizácia Spojených národov v utorok vyzvala Izrael, aby okamžite zastavil rozširovanie osád na Západnom brehu, ktoré za posledný rok viedlo k vysídleniu viac ako 36.000 Palestínčanov. Podľa OSN to „naznačuje koordinovanú izraelskú politiku masového núteného presídľovania“ s cieľom trvalého vysídlenia, čo vyvoláva obavy z etnických čistiek.
Začiatkom týždňa bol v Izraeli medializovaný aj otvorený list podpísaný stovkami bývalých predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ktorí odsúdili „židovské násilie a terorizmus“. Podľa nich sa tieto činy opierajú o organizovaný systém s viacerými inštitucionálnymi úrovňami a ich cieľom je „zbaviť rozsiahle oblasti od palestínskej prítomnosti, a to prostredníctvom hrozieb, poškodzovania života a majetku, ako aj vyvolávania nepokojov a pogromov“.