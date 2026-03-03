Situácia je vypätá! Cena za prepravu LNG cez Atlantický oceán je na rekorde

LONDÝN - Cena za prepravu nákladu skvapalneného zemného plynu (LNG) na tankeri cez Atlantický oceán sa kvôli dopadom vojny na Blízkom východe zvýšila na 161.750 dolárov za deň. To je najvyššie od novembra 2023 a rekord pre túto časť roka. S odvolaním sa na dáta analytickej spoločnosti Spark Commodities to dnes uviedla agentúra Reuters. Pred mesiacom sa táto sadzba pohybovala okolo 9.800 USD za deň.
Sadzba sa týka aj prenájmu tankerov, ktoré prepravujú LNG zo Spojených štátov do Európy. Oproti pondelka sa zvýšila o 100.250 USD, teda o 163 percent. Z celkového objemu LNG, ktorý nakupuje Európska únia, pripadá zďaleka najviac na plyn z USA, ukazujú údaje únijných inštitúcií. Kvôli vojne na Blízkom východe musel v pondelok prerušiť vývoz LNG Katar, odkiaľ pochádza takmer 20 percent celosvetových dodávok tejto suroviny a odkiaľ LNG nakupuje tiež Európska únia. Najviac plynu Európska únia odoberá z Nórska.
Cena plynu v Európe vyskočila takmer o 40 percent
Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu v utorok vyskočili takmer o 40 % a sú najvyššie za viac ako tri roky. Dôvodom je prerušenie produkcie v najväčšom zariadení na export skvapalneného zemného plynu (LNG) na svete v Katare, ktoré otriaslo trhmi a zvýšilo obavy o globálne dodávky. Informuje správa The Wall Street Journal.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame vzrástla o 38,9 % na 61,77 eura za megawatthodinu (MWh), čo je najviac od začiatku roka 2023. Štátna spoločnosť QatarEnergy zastavila produkciu hliníka a viacerých chemikálií deň po tom, čo iránsky útok prinútil firmu odstaviť prevádzku v komplexe Ras Laffan, ktorý je najväčším zariadením na export skvapalneného zemného plynu na svete. „Toto je najväčšia hrozba pre svetové trhy s plynom od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022,“ uviedli analytici ANZ. Katar je druhým najväčším exportérom LNG na svete. Dodáva najmä zákazníkom v Ázii, no akékoľvek dlhšie prerušenie produkcie by pravdepodobne prinútilo európskych a ázijských dovozcov súťažiť o obmedzené množstvá spotových dodávok, čo by zvýšilo ceny v oboch regiónoch.
V minulosti EÚ značné objemy odoberala z Ruska
V minulosti EÚ značné objemy odoberala z Ruska, kvôli jeho invázii na Ukrajinu z februára 2022 ale únia ruskej energetickej suroviny začala odmietať, aby Moskve sťažila financovanie vojnového ťaženia. Európsky parlament v polovici minulého decembra schválil zákaz dovozu ruského plynu do EÚ najneskôr do jesene 2027. Spojené štáty minulý týždeň v sobotu spoločne s Izraelom zaútočili na Irán, najmä kvôli jeho jadrovému programu a neochote o ňom rokovať. Americký prezident Donald Trump už predtým opakovane varoval, že Irán nesmie získať jadrovú zbraň.
Výpadok v zásobovaní skvapalneným zemným plynom z Kataru od začiatku týždňa výrazne ovplyvňuje ceny plynu pre európsky trh. Dnes popoludní cena komodity s dodaním v apríli vykazovala vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku nárast o viac ako 28 percent nad 57 er za megawatthodinu (MWh). Krátko predtým sa dostala nad 65 eur /Mwh a od piatka minulého týždňa sa zhruba zdvojnásobila.