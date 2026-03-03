Trump otvorene: Na rokovania je už neskoro! Iránska obrana, letectvo aj vedenie sú preč

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Alex Brandon)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že iránska protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo aj vedenie „sú preč“. Na rokovania je podľa jeho slov už príliš neskoro.
„Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo a vedenie sú preč. Chcú sa rozprávať. Povedal som im: ‚Príliš neskoro!‘“ napísal šéf Bieleho domu v reakcii na článok s názvom „Sme svedkami zrodu Trumpovej doktríny“ komentátora denníka The Washington Post Marca Thiessena.