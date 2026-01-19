Viete, čo robiť pri panickom záchvate? TOTO radia záchranári

BRATISLAVA - Pri panickom záchvate je dôležité zostať na mieste, kde sa človek cíti v bezpečí. Pomáha tiež dýchať pomaly a vedome. Odporúčajú to záchranári zo záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMED.
Možno tiež vyskúšať tzv. štvorcové dýchanie. „Nadýchnite sa na štyri sekundy a potom na štyri sekundy zadržte dych. Následne vydychujte štyri sekundy a opäť na štyri sekundy zadržte dych,“ ozrejmil vedúci tréningového centra ZZS ZaMED Patrik Brna. Pomôcť môže tiež ľad alebo studený uterák priložený na tvár či krk.
Úzkosť je prirodzenou reakciou ľudského tela na stres
Ako ozrejmil, úzkosť je prirodzenou reakciou ľudského tela na stres. „Prejavom úzkosti môže byť podráždenosť, roztržitosť, utiahnutosť, ale aj smútok a zamyslenosť,“ priblížil odborník s tým, že úzkosť môže prejsť do panického záchvatu. Ten sa najčastejšie prejavuje búšením srdca, trasením a potením. „Bežné sú aj závraty, tlak na hrudi, tŕpnutie končatín, sucho v ústach alebo strach zo smrti,“ dodal Brna.
Apeluje preto na prevenciu a zachovanie psychickej pohody. „O problémoch, ktoré vás trápia, sa porozprávajte so svojimi blízkymi alebo vyhľadajte pomoc odborníkov. Podobne, ako navštevujete kožnú, očnú či ortopedickú ambulanciu, nehanbite sa obrátiť na terapeuta, psychológa alebo psychiatra,“ uviedol záchranár.