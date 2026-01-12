Divadlo Aréna 6 mesiacov po odvolaní Kukuru: Konečne má NOVÉHO RIADITEĽA... Povedie ho táto žena!

BRATISLAVA - Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), má novú riaditeľku. Vedením divadla bola v pondelok poverená kultúrna manažérka a bývalá diplomatka Ľubica Krénová.
Predseda BSK Juraj Droba v súvislosti s poverením novej šéfky divadla zvýraznil jej skúsenosti z viacerých významných projektov na Slovensku aj v zahraničí. „Pani Krénová má profesionálny prehľad a pozná aktuálne výzvy inštitúcie. Preto sme sa rozhodli poveriť ju vedením divadla. Veríme, že bude pokračovať v rozbehnutej práci a prinesie aj nové impulzy,“ uviedol Droba.
Upozornil, že úlohou novej riaditeľky bude „zabezpečiť stabilizáciu divadla po prevádzkovej, finančnej i dramaturgickej stránke tak, aby sa zachovala kontinuita umeleckej kvality a zároveň sa otvoril priestor pre inovatívne smerovanie“.
Krénová bola na jeseň 2025 jedinou kandidátkou v druhom kole výberového konania na riaditeľa Divadla Aréna. Komisia ocenila jej odborné znalosti v oblasti kultúrneho manažmentu, dramaturgie a umeleckého vedenia, ako aj kvalitu predloženej koncepcie. V oblasti manažérskeho riadenia však podľa výberovej komisie nenaplnila v plnej miere očakávania pre odporučenie na dlhodobé vymenovanie do funkcie.
BSK v novembri avizoval, že Krénovú poverí vedením divadla do ukončenia nového výberového konania na post šéfa divadla, ktoré pripraví.
Bývalý dlhoročný riaditeľ Juraj Kukura skončil vo funkcii k 30. júnu 2025. Jeho odvolanie schválili krajskí poslanci. Návrh na ukončenie spolupráce označil vtedy predseda samosprávneho kraja za kolektívne rozhodnutie Úradu BSK v súvislosti s pretrvávajúcimi finančnými a manažérskymi problémami a dôsledkom straty dôvery vo vedenie divadla.