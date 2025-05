Juraj Kukura po viac ako 20 rokoch: KONČÍ ako riaditeľ divadla Aréna!

Juraj Kukura (Zdroj: Ján Zemiar)

Ako informuje Plus 7 dní, Juraj Kukura svoj odchod oznámil neformálne počas súkromného podujatia v priestoroch divadla. Uviedol tiež, že informáciu mu telefonicky oznámil bratislavský župan Juraj Droba. On však poprel, že by dlhoročného riaditeľa odvolal telefonicky.

Juraj Droba, Juraj Kukura (Zdroj: Ján Zemiar)

„Po príhovore Pavla Šajgalíka prišiel na rad Juraj Kukura. Hovoril o vede a naraz, akoby mimochodom, poznamenal, že mu telefonoval bratislavský župan s tým, že končí na poste riaditeľa Arény,“ uviedol jeden zo zdrojov týždenníka. A dnes o 13:30 sa konala tlačová konferencia, ktorú zvolal práve spomínaný Droba, no a na tej už oficiálne potvrdil, že sa s hercom dohodli a vo funkcii po viac ako 20 rokoch končí.

Divadlo Aréna bolo založené v roku 1828. Výrazná zmena prišla v orku 2002, keď sa jeho vedenia ujal Juraj Kukura. Bolo to práve v čase, kedy divadlo prešlo pod správu Bratislavského samosprávneho kraja. Kukura priniesol novú dramaturgiu a multižánrový koncept, ktorý vyvolal búrlivé reakcie. V roku 2020 riaditeľ čelil krízovej situácii, kedy samosprávny kraj výrazne znížil dotáciu divadla.

Slávnostné otvorenie vynovených priestorov Divadla Aréna. (Zdroj: Ján Zemiar)