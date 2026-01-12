NAHOTA je stále v kurze: Heidi Klum HORE BEZ a slávny spevák... Čo to tam skrývaš?

LOS ANGELES - Oblečenie išlo v tejto chvíli bokom! Modelka Heidi Klum aj slávny spevák Yungblud si nahotu užívajú. Veď pozrite!
Nahota zjavne z módy nikdy nevyjde. Heidi Klum aj po päťdesiatke ukazuje, že vek je len číslo. Hoci je mamou štyroch detí, na dovolenke s manželom Tomom Kaulitzom sa správa totálne uvoľnene Každý deň iný model bikín, no vrchný diel totálne ignoruje. „Nechcem mať nikde opálené ramienka, nosím rôzne outfity. Takto je to strategické,“ vysvetlila s úsmevom.
Na ostrove Svätý Bartolomej si tak miestni aj turisti užívajú pohľad na hviezdu hore bez. O poriadny rozruch sa však postaral aj anglický spevák Yungblud. Rebelský muzikant, vlastným menom Dominic Richard Harrison, je známy tým, že sa na pódiu rád odhaľuje – zvyčajne však len do pol pása. Počas pobytu v Austrálii však hranice posunul ešte ďalej.
Pri pobreží neďaleko Sydney sa z nevinného popoludnia na vlnách stala poriadne divoká párty. Spevák si odskočil oddýchnuť od mimoriadne úspešného svetového turné IDOLS a prítomní neverili vlastným očiam, ako veľmi sa dokázal odviazať. V istom momente sa ukázal tak, ako ho príroda stvorila. Čo to tam skrývaš?!