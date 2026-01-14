Veľká strata pre filmový svet: Zomrel významný režisér a zakladateľ slovenského animovaného filmu Rudolf Urc

BRATISLAVA - Nech mu je zem ľahká! Vo veku 88 rokov zomrel Rudolf Urc, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu.
STVR so zármutkom prijala správu, že včera v noci (13.1.) vo veku 88 rokov zomrel významný režisér Rudolf Urc, jeden z čelných predstaviteľov slovenskej kinematografie, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu, ktorý svoj prvý animovaný film nakrútil, keď mal 13 rokov.
Rudolf Urc začal na pražskej FAMU študovať odbor dramaturgie. V tej dobe sa na škole pod vedením profesorov ako Milan Kundera, A. F. Šulc, A. M. Brousil, či Miki Kučera, začala formovať česká nová vlna. Urc sa tu stretol tiež s Jiřím Menzelom, Ivanom Passerom, Hynkom Bočanom alebo Věrou Chytilovou. Rudolf Urc patrí do prvej generácie absolventov pražskej FAMU na katedre dokumentárnej tvorby, ktorú ukončil v roku 1960.
Slovenský animovaný film v ňom získal dramaturga a tvorivú osobnosť, ktorá ho koncepčne viedla, inšpirovala a kliesnila mu cestu. Bol to práve Urc, kto spoluvytváral tvorivú základňu pre prichádzajúcu generáciu animátorov. Dokázal koncepčne predvídať, analyzovať, hľadať nové témy a autorov, výtvarníkov, vedel podporiť nástup debutujúcich tvorcov. Z tohoto obdobia sa tak stala zlatá éra slovenského animovaného filmu.
Meno Rudolfa Urca je spojené so všetkými kľúčovými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, on sám však bol režisérom mnohých úspešných animovaných filmov, napríklad Oráč a Obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Rozprávky z belasej maringotky (1985), Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1995) i animovanej filmovovej eseje o meste, ktoré mám rád, na hudbu M.Vargu - Mesto na Dunaji. Je spojený s celým vývojom animovanej tvorby Večerníčkov. V rokoch 1962-2009 dramaturgoval 57 dokumentárnych a 62 animovaných filmov.
Režisér, odvážny dramaturg, scenárista, pedagóg a autor viacerých publikácií, z ktorých spomeňme aspoň výpravnú monografiu Viktora Kubala, tvoril nielen dejiny slovenského animovaného filmu, ale vychoval aj silnú generáciu tvorcov. Po roku 1971 pomáhal vybudovať tvorivú základňu animovanému filmu v štúdiu na Kolibe. Bol pri zrode Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a stal sa prvým vedúcim Katedry animovanej tvorby.
Bol spoluzakladateľom medzinárodného filmového festivalu Bienále animácií Bratislava a ArtfilmFestu Trenčianske Teplice, bol prvým profesorom Fakulty masmediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Je tiež autorom množstva filmových profilov osobností, objavných štúdií a textov o filmároch, ocenený mnohými domácimi aj zahraničnými cenami.
Jeho výraznú osobnosť si STVR pripomenie v stredu 14. januára o 20.00 na Dvojke v relácii Anjeli strážni.