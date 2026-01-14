Streda14. január 2026, meniny má Radovan, Radovana, zajtra Dobroslav, Dobroslava

Veľká strata pre filmový svet: Zomrel významný režisér a zakladateľ slovenského animovaného filmu Rudolf Urc

Rudolf Urc si na záverečnom ceremoniali prevzal cenu Zlatá kamera
Rudolf Urc si na záverečnom ceremoniali prevzal cenu Zlatá kamera (Zdroj: AFF)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

BRATISLAVA - Nech mu je zem ľahká! Vo veku 88 rokov zomrel Rudolf Urc, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu.

STVR so zármutkom prijala správu, že včera v noci (13.1.) vo veku 88 rokov zomrel významný režisér Rudolf Urc, jeden z čelných predstaviteľov slovenskej kinematografie, zakladateľská osobnosť slovenského animovaného filmu, ktorý svoj prvý animovaný film nakrútil, keď mal 13 rokov.

Rudolf Urc začal na pražskej FAMU študovať odbor dramaturgie. V tej dobe sa na škole pod vedením profesorov ako Milan Kundera, A. F. Šulc, A. M. Brousil, či  Miki Kučera, začala formovať česká nová vlna. Urc sa tu stretol tiež s Jiřím Menzelom, Ivanom Passerom, Hynkom Bočanom alebo Věrou Chytilovou. Rudolf Urc patrí do prvej generácie absolventov pražskej FAMU na katedre dokumentárnej tvorby, ktorú ukončil v roku 1960.

Slovenský animovaný film v ňom získal dramaturga a tvorivú osobnosť, ktorá ho koncepčne viedla, inšpirovala a kliesnila mu cestu. Bol to práve Urc, kto spoluvytváral tvorivú základňu pre prichádzajúcu generáciu animátorov. Dokázal koncepčne predvídať, analyzovať, hľadať nové témy a autorov, výtvarníkov, vedel podporiť nástup debutujúcich tvorcov. Z tohoto obdobia sa tak stala zlatá éra slovenského animovaného filmu.

Meno Rudolfa Urca je spojené so všetkými kľúčovými osobnosťami slovenskej animovanej tvorby, on sám však bol režisérom mnohých úspešných animovaných filmov, napríklad Oráč a Obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), animovaných seriálov Rozprávky z belasej maringotky (1985), Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990),  spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1995) i animovanej filmovovej eseje o meste, ktoré mám rád, na hudbu M.Vargu - Mesto na Dunaji. Je spojený s celým vývojom animovanej tvorby Večerníčkov. V rokoch 1962-2009 dramaturgoval 57 dokumentárnych a 62 animovaných filmov.

Režisér, odvážny dramaturg, scenárista, pedagóg a autor viacerých publikácií, z ktorých spomeňme aspoň výpravnú monografiu Viktora Kubala, tvoril nielen dejiny slovenského animovaného filmu, ale vychoval aj silnú generáciu tvorcov. Po roku 1971 pomáhal vybudovať tvorivú základňu animovanému filmu v štúdiu na Kolibe. Bol pri zrode Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a stal sa prvým vedúcim Katedry animovanej tvorby.  

Bol spoluzakladateľom medzinárodného filmového festivalu Bienále animácií Bratislava a ArtfilmFestu Trenčianske Teplice, bol prvým profesorom Fakulty masmediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Je tiež autorom množstva filmových profilov osobností, objavných štúdií a textov o filmároch, ocenený mnohými domácimi aj zahraničnými cenami. 

Jeho výraznú osobnosť si STVR pripomenie v stredu 14. januára o 20.00 na Dvojke v relácii Anjeli strážni.

Viac o téme: SmrťRudolf Urc
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jana Benková
Smútok by sa dal krájať, do večnosti odišla obľúbená spisovateľka: Mala iba 55 rokov!
Domáci prominenti
Zomrela Mirka Fabušová (†43):
Zomrela Mirka Fabušová (†43): TOTO je zrejme príčina SMRTI a... Posledné prianie!
Domáci prominenti
Smutná správa: Zomrela slovenská
Smutná správa: Zomrela slovenská spisovateľka... Známe sú aj detaily POHREBU
Domáci prominenti
Odhalenie pamätnej dlaždice Milana
Väčšia dráma ako na javisku! Zo SND odchádza ďalšia herecká hviezda, Emil Horváth: Prečo končím
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia ministra obrany Roberta Kaliňáka
Tlačová konferencia ministra obrany Roberta Kaliňáka
Správy
Richard Takáč o výjazdovom rokovaní vlády a Šutajovej hotovosti
Richard Takáč o výjazdovom rokovaní vlády a Šutajovej hotovosti
Správy
Matúš Šutaj Eštok o súde a hotovosti v peňaženke
Matúš Šutaj Eštok o súde a hotovosti v peňaženke
Správy

Domáce správy

FOTO Robert Kaliňák na výjazdovom
Robert Kaliňák sa postavil za zmeny o kajúcnikoch: Ústavný problém nevidí, Žilinkove dôvody nepozná
Domáce
Boris Susko
Susko priznal napätie v koalícii: Novelu Trestného zákona o extrémizme so SNS nekonzultovali
Domáce
Blurred train moving past
Dráma na priecestí pri Bajči: Osobný vlak sa zrazil s autom! Vodiča so zraneniami previezli do nemocnice
Domáce
Aktuálne: V košickej detskej nemocnici platí zákaz návštev pre prudký nárast chorobnosti
Aktuálne: V košickej detskej nemocnici platí zákaz návštev pre prudký nárast chorobnosti
Košice

Zahraničné

Troels Lund Poulsen
Poulsen reaguje na Trumpa: Dánsko zvyšuje vojenskú prítomnosť v Grónsku a rokuje so spojencami
Zahraničné
Africkí žoldnieri sú nútení
DESIVÉ odhalenie! TOTO páchajú Rusi na afrických žoldnieroch: Rasové urážky aj mína na hrudi
Zahraničné
Jean-Noel Barrot
Napätie okolo Grónska rastie: Francúzsko vyzvalo USA, aby okamžite skončili s vydieraním ostrova
Zahraničné
Dronový incident vyostruje vzťahy:
Dronový incident vyostruje vzťahy: Južná Kórea sľubuje potrestanie vinníkov, Sever žiada ospravedlnenie
Zahraničné

Prominenti

Vémolovi fixuje čeľusť kovová
Vémola za mrežami trpí: UHNIL mu kus sánky! Zvažuje žalobu na políciu
Zahraniční prominenti
Rudolf Urc si na
Veľká strata pre filmový svet: Zomrel významný režisér a zakladateľ slovenského animovaného filmu Rudolf Urc
Domáci prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Moderátorka STVR začínala kariéru v REALITY ŠOU: A nebola jediná... Aha, ako vyzerala pred 22 rokmi!
Domáci prominenti
Kiefer Sutherland
Slávneho herca zadržala polícia: NAPADOL vodiča taxislužby!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na vlhký byt
Zabudnite na vlhký byt a smradľavé oblečenie: TAKTO usušíte bielizeň bez zatuchnutého smradu! Nepotrebujete ani sušičku
Zaujímavosti
Riskol obyčajnú dražbu a
Riskol obyčajnú dražbu a trafil MEGAVÝHRU: Kúpil starý sklad a po otvorení prišiel ŠOK! Vnútri boli MILIÓNY
Zaujímavosti
Vedci simulovali novú pandémiu:
Vedci simulovali novú pandémiu: Vtáčia chrípka by sa medzi ľuďmi šírila RÝCHLEJŠIE než COVID! Hrozí globálna katastrofa?
Zaujímavosti
Katija Cortez
Sexuálna pracovníčka prehovorila: Hľadajú u nej JEDNU vec, ktorú im manželky nedávajú! Nie je to PODVÁDZANIE
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Koľko si zarobia ľudia vo väzení? Takto sa zvyšujú odmeny za prácu odsúdených!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Zostávajú posledné hodiny: Kto chce výrazne ušetriť pri vyradení auta, mal by konať rýchlo!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!
Slovensko zostáva na chvoste regiónu: Ekonomika či mzdy u nás porastú pomalšie ako v okolitých krajinách!

Šport

VIDEO Mimoriadna tlačovka pred ZOH: Šatan s Országhom zodpovedali zásadné otázky o tíme
VIDEO Mimoriadna tlačovka pred ZOH: Šatan s Országhom zodpovedali zásadné otázky o tíme
Hokej na ZOH 2026
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
VIDEO Trapas na Australian Open: Tenista si myslel, že už vyhral! Potom sa začali diať veci
Muži
VIDEO Slovan získal hráča, o ktorého sa už niekoľkokrát pokúšal: Naše cesty sa konečne spojili
VIDEO Slovan získal hráča, o ktorého sa už niekoľkokrát pokúšal: Naše cesty sa konečne spojili
Niké liga

Auto-moto

FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava

Kariéra a motivácia

Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Slovenskí študenti masovo používajú AI. Výskum ukazuje, že oslabuje schopnosť kriticky premýšľať
Umelá inteligencia
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Tieto papierové batérie z rastlín chcú nahradiť klasické AA a AAA batérie
Technológie
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Prečo ľudský mozog miluje konšpirácie viac než nepríjemnú realitu a chaos bez vinníka
Veda a výskum
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Musk hovorí, aby si nešetril na dôchodok, bude to zbytočné: Snaží sa nás nahnať do tejto budúcnosti?
Technológie

Bývanie

Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia

Pre kutilov

Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Victoria Beckham prezradila najotravnejší zvyk svojho manžela: David Beckham ju týmto vie priviesť do šialenstva
Zahraničné celebrity
Victoria Beckham prezradila najotravnejší zvyk svojho manžela: David Beckham ju týmto vie priviesť do šialenstva
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Lákala na lacné zájazdy, Slováci skončili bez dovolenky aj peňazí: Výhovorky agentúry... Inšpekcia VARUJE!
Ilustračné foto
Domáce
Známy obchodný reťazec sťahuje predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Zistili v ňom ťažké kovy
Čelná zrážka dvoch áut
Domáce
Čelná zrážka dvoch áut má tragickú dohru: Jeden z vodičov v nemocnci ZOMREL! Úlohu zohral aj alkohol
Africkí žoldnieri sú nútení
Zahraničné
DESIVÉ odhalenie! TOTO páchajú Rusi na afrických žoldnieroch: Rasové urážky aj mína na hrudi

Ďalšie zo Zoznamu