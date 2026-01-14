Z paláca vyhnali diabla aj zlých duchov! Prezident Pellegrini využil služby toho najpovolanejšieho

BRATISLAVA - Každá veriaca rodina veľmi dobre vie, čo to znamená vstupovať do nového roka s čistým štítom. Mnohí (hlavne v odľahlejších obciach) pod tým rozumejú zavolať si do svojho príbytku duchovného, aby priestory požehnal. Presne takto sa zachovala aj hlava štátu a v paláci sa objavil ten najpovolanejší človek.
archívne video
Do Grasalkovičovho paláca totiž začiatkom januára zavítal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska a zároveň kaplán Kancelárie prezidenta SR, kňaz Ivan Ružička. "Dnes požehnal priestory Prezidentského paláca," pripomenul úrad na sociálnej sieti.
Požehnanie viacerých priestorov
Vedenie paláca pripomenulu, že požehnanie sa týkalo nielen reprezentačných priestorov, ale aj kancelárií zamestnancov v sídle hlavy štátu – miest, kde sa každodenne stretáva práca, zodpovednosť a služba verejnosti.
"Tento moment priniesol priestor na ticho a zamyslenie uprostred bežného pracovného dňa. Požehnanie symbolicky otvorilo začiatok nového obdobia v pracovnom roku," dodali.