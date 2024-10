Od smrti Janečkovej (†25) uplynul rok: Smutná správa šokuje dodnes... Píšu jej ľudia z celého sveta!

(Zdroj: profimedia.sk)

Ešte vo februári 2023 sa Patrícia na sociálnej sieti Instagram tešila a oznamovala pozitívne správy. „Chcela by som veľmi pekne poďakovať svojim lekárom, vďaka ktorým som bola vyliečená. Ďakujem všetkým sestrám onkologického oddelenia za ich skvelú starostlivosť. Ďakujem doktorke Herokovej, ktorá ma v auguste "zbavila" nádoru,“ informovala svojich sledujúcich.

Všetko vyzeralo byť v úplnom poriadku, a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa Patríciin stav mal zhoršiť. Ešte v júli sa vydala za svojho partnera Vlastimila Burdu. 1. októbra však Česko a Slovensko obletela mimoriadne smutná správa. Operná diva vo veku 25 rokov náhle zomrela. Informácia zasiahla nielen jej blízkych, ale aj fanúšikov... A to doslova po celom svete.

Uplynul rok a dodnes jej píšu pod príspevkami šokovaní ľudia, ktorí sa o tragickej správe dozvedeli s odstupom týždňov či mesiacov. „Odpočívaj v pokoji. Práve som sa to dozvedela. Máš anjelský hlas, ktorý bude teraz spievať s ďalšími anjelmi,“ napísala pred týždňom fanúšička zo zahraničia. „Patrícia, práve som sa dozvedela o tvojej predčasnej smrti a chcem len povedať, že patríš medzi mojich obľúbených operných spevákov všetkých čias. Čakala som, kedy vydáš ďalšie skladby na Spotify a netušila som, že si odišla z tohto sveta tak skoro,“ napísala istá Catherine pred 6 týždňami.

„Práve som zistila, že si už niekde inde... Ukázala som tvoje videá toľkým mojim študentom, toľkokrát som ťa počúvala a nahlas sa chichotala pri vašej interpretácii bábiky z príbehov o Hoffmannovi, je to úžasné a skrátka tak krásne sa na to pozerá. Patrícia, veľmi nám chýbaš... Celé telo ma tak trochu zvláštne bolí, je to smútok? Možno, pravdepodobne,“ napísala fanúšička z Paraguaya. A to je dôkazom, že Patrícia, hoci žila veľmi krátko, zanechala na tomto svete nezmazateľnú stopu, ktorou zasiahla ľudí doslova po celom svete. Česť jej pamiatke!

(Zdroj: Instagram )