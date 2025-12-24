Vémolov advokát tasí zbrane: Táto kauza vôbec nie je o Karlosovi! Unáhlili sa

PRAHA - Len deň pred Vianocami bolo v dome Vémolovcov v Měcheniciach pri Prahe rušno. Skôr ako Ježiško totiž úradovala polícia! Zápasníka (40) odviedla v putách.
Polícia v utorok zadržala troch ľudí, jedným z nich bol Karlos Vémola! Vo večerných hodinách všetkých troch zadržaných obvinila z organizovanej drogovej činnosti. Hrozí im až 18 rokov väzenia. Tak vysoká sazba je spôsobená podľa všetkého práve tým, že ide o organizovanú skupinu pôsobiacu vo viacerých štátoch.
O deň neskôr však situácia vyzerá ináč. Ozval sa Vémolov advokát Vlastimil Rampula, ktorý sa pre spravodajský web Novinky.cz vyjadril, že Detektívi z Národnej protidrogovej centrály (NPC) pri prehliadke vily MMA zápasníka Karela Vémolu v obci Měcheniciach pri Prahe nenašli žiadne drogy, anabolické steroidy ani veľké sumy peňazí. „S klientom obvineniu vôbec nerozumieme. Ide o nejaký zmätok, päť rokov starý prípad, ktorý nemá s klientom nič spoločné a bol už dávno vyriešený,“ komentoval Rampula obvinenia proti Vémolovi.
Podľa zdroja webu Novinky.cz advokát zrejme odkazuje na starší prípad súvisiaci s kokaínom. Okrem iného sa tiež môže údajne týkať problémov so zákonom, ktoré mal zápasník v minulosti v zahraničí. Britské orgány ho už raz odsúdili za drogové delikty, v dôsledku čoho strávil niekoľko mesiacov za mrežami. „Naozaj nevieme, načo bola utorková domová prehliadka, keďže sa nenašlo nič, žiadne drogy ani nič súvisiace s akoukoľvek drogovou činnosťou. Ani anabolické steroidy, peniaze, nič také,“ dodal právnik.
Rampula podľa svojich slov nerozumie, prečo polícia musela Vémolu zadržať len jeden deň pred Vianocami a v čase, keď mal zápasník podstúpiť operáciu zápalu čeľuste. Advokát zatiaľ nevie, či polícia a prokuratúra navrhnú pre Vémolu väzbu, ale hovorí, že je pripravený na všetko. Proti obvineniam chce podať sťažnosť. „Táto kauza vôbec nie je o Karlosovi. Bolo to veľmi unáhlené a neuvážené. Jediné, čo to vyvolalo, je obrovský záujem médií a množstvo špekulácií. Klienta by to mohlo profesionálne aj osobne zničiť,“ domnieva sa Rampula.
NPC spolu s colníkmi vykonali domovú prehliadku Vémolovej vily v utorok doobeda a zápasníka odviedli v putách na výsluch. Raziu české orgány vykonali aj u Vémolovho otca v Prahe. Hovorkyňa protidrogového riaditeľstva Lucia Šmoldasová v utorok potvrdila, že zadržaní boli traja muži, ktorí čelia obvineniam zo "závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom meradle". Dodala, že ide o trestný čin nelegálnej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi, za ktorý v prípade usvedčenia hrozí trest odňatia slobody na desať až osemnásť rokov.