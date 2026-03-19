Štvrtok19. marec 2026, meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav

Fico odcestoval do Bruselu na rokovanie lídrov EÚ: Hlavnými témami samitu sú Ukrajina, Blízky východ aj ceny energií

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský, Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok ráno odcestoval do Bruselu na samit lídrov členských štátov Európskej únie (EÚ). Medzi hlavné témy zasadnutia budú patriť vojna na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe a jeho vplyv na ceny energií. Lídri sa budú venovať aj konkurencieschopnosti, viacročnému finančnému rámcu na roky 2028 - 2034, obrane a bezpečnosti či migrácii. Popri samite sa uskutoční i zasadnutie eurozóny.

Slovensko bude podľa Fica v Bruseli presadzovať konkrétne riešenia na zníženie cien energií, posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, ochranu energetickej bezpečnosti a zachovanie silnej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Vysoké ceny energií sú podľa jeho slov najvážnejším problémom Únie z hľadiska konkurencieschopnosti. Na pôde Európskej rady preto chce presadzovať opatrenia, ktoré by priniesli zníženie cien elektriny pre priemysel aj domácnosti.

Tlačová konferencia Roberta Fica a Denisy Sakovej z Úradu vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Slovensko zároveň podľa Fica čelí mimoriadne vážnej situácii v oblasti dodávok ropy v dôsledku zastaveného tranzitu cez ropovod Družba. Ukrajina tvrdí, že zariadenie na jej území bolo poškodené ruskými útokmi z 27. januára. Podľa slovenského premiéra však ropovod poškodený nie je. Očakáva, že lídri EÚ budú vyzývať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na obnovenie dodávok ropy. Fico v stredu zároveň avizoval, že nepodporí závery týkajúce sa Ukrajiny, keďže sa do návrhu záverečného dokumentu nedostala zmienka o ropovode Družba.

Pri ostatných témach nevidí zásadné dôvody na ich nepodporenie, „pokiaľ sa nám podarí presadiť niektoré veci v oblasti konkurencieschopnosti“. Premiér by sa mal na Slovensko vrátiť najneskôr v piatok (20. 3.). Osobitný spravodajca TASR Martin Žigo prinesie z Bruselu textové spravodajstvo aj ďalšie multimediálne výstupy.

