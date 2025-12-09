Belohorcová o TRAGÉDII na Tenerife: Turisti nerešpektujú zákazy... Proti vlne nemáte šancu!

TENERIFE - Koncom minulého týždňa médiami obletela správa o tragédii, ktorá postihla pobrežie Tenerife. Prírodný bazén Isla Cangrejo pri Los Gigantes zasiahla v nedeľu popoludní približne štvormetrová vlna a na mieste zahynuli aj dvaja Slováci. Zuzana Belohorcová (49), ktorá na ostrove býva, tvrdí, že mnohí turisti nerešpektujú upozornenia!
Pobrežie Tenerife zažilo v nedeľu po 16:00 katastrofu. V okamihu, keď príliv kulminoval, sa na prírodný bazén Isla Cangrejo v obci Santiago del Teide prelomila vlna vysoká okolo štyroch metrov. Náraz bol taký silný, že ľudí stojacich pri bazéne zasiahol obrovský prúd vody a strhol ich do oceána.
Záchranné orgány potvrdili, že incident nastal približne hodinu po pleamare, kedy býva morská hlasina najvyššia a vlny dosahujú najväčšiu silu. Záchranári z vody vytiahli tri telá už bez známok života, štvrtá osoba zomrela neskôr v nemocnici. Ako sa ukázalo, išlo o dvoch turistov zo Slovenska a dvoch občanov Rumunska.
V Tenerife roky žije aj bývalá slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová. A k tragédii sa vyjadrila pre televíziu Markíza. „To, čo sa stalo, je iba opäť dôkazom, že turisti absolútne nerešpektujú nariadenia, zákazy. Ja to často vidím aj na pláži... Je červená vlajka, plavčíci upozorňujú, aby ľudia nešli do vody. Ľudia idú,“ vyjadrila sa Belohorcová.
„Nozaj si musia uvedomiť, že oceán tu v kanárskych vodách, je naozaj veľmi rozbúrený a veľmi dravý,“ upozorňuje Zuzana. „Príde vlna, zmetie vás a nemáte absolútne, ale absolútne šancu. Keď sme prišli na Tenerife, tak náš pôvodný plán bol, že si kúpime loď a budeme tu vlastne obchádzať všetky tie ostrovy, ale ono je to absolútne nereálne, pretože ten oceán je tak veľmi rozbúrený,“ dodala.