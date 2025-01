Kontroverzná Slovenka po ROZCHODE s otcom dieťaťa: Je opäť ZADANÁ? Bozky so ženou!

Ema Lacová (Zdroj: Instagram EL)

BRATISLAVA - Je opäť vo vzťahu? Kontroverzná Slovenka zverejnila po rozchode snímky, na ktorých má blízko k žene. Nebolo by to prvýkrát!

Ema Lacová sa do povedomia širšej verejnosti dostala hlavne vďaka svojej vulgárnej piesni s názvom Skromná. Potom sa jej život, plný alkoholu a párty obrátil naruby. Dozvedela sa, že je tehotná. Odvtedy úplne zmenila svoje nastavenie a prešla akousi transformáciou. Dnes je z Emy maminka na plný úväzok a dcérke Lare znesie aj modré z neba. Skoro dvojročnú princezničku má s českým fešákom Honzom, s ktorým sa, žiaľ, pred časom rozišli.

„S Honzom už nejakú dobu nie sme spolu. Dôvody tu rozoberať nechcem, moja priorita je aktuálne Lara a aby sme vychádzali ako rodičia. Ďakujem za pochopenie," napísala v decembri minulého roka na Instagrame. To, čo teda stojí za ich rozchodom sa obidvaja rozhodli neuvádzať. V minulosti influencerka priznala, že ak by nemali spolu dcérku, už dávno by boli od seba. A neprešli ani dva mesiace a Ema zverejnila na svojom profile na sociálnej sieti celkom prekvapivú fotku, na ktorej sa bozkáva so ženou.

A tak sa mnohí pýtajú, či má po svojom boku novú známosť. Nebolo by to prvýkrát, čo by Ema tvorila pár so ženou. Nikdy netajila svoju bisexuálnu orientáciu. Prednedávnom zavítala do podcastu Oskiho Baramiho s názvom SNAMI, kde odhalila svoje súkromie. „Chyruje sa, že sa s niekým stretávaš, Ema," naznačil jemne Oski. „Ale šepká sa, že to neni muž," dodal. Na otázku, či je slobodná, sa len usmievala, a preto Oski zhodnotil, že nie. No a zdá sa, že teraz ukázala svoju novú lásku prvýkrát aj verejnosti. FOTO nájdete v gálerii.