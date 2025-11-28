Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!

BRATISLAVA - Martin Mňahončák sa predstavil už v rôznych úlohách, tou najdôležitejšou je však rola otca! Svoje dcéry miluje, aj keď ho neraz vedia poriadne vytočiť.
Martina Mňahončáka poznáme ako herca, ale tentokrát ho uvidíme ako súťažiaceho vo vedomostnom kvíze Čo ja viem: „Milujem tento typ relácie, ale hlavne z domáceho gauča, vtedy tie odpovede idú bez problémov jedna za druhou… a keď si človek sadne do štúdia, zabudne ako sa volá,“ pousmial sa herec, ktorý vlastne nevedel či nechcel definovať, v čom si verí a čo je jeho slabá vedomostná stránka.
V rozhovore sa dozviete aj to, ktorí režiséri ho najviac ovplyvnili a osobnostne posunuli či aká je jeho vysnívaná rola. Reč však prišla aj na jeho dve dcérky a čím ho dokážu zaručene vytočiť: „Čímkoľvek!“ priznal s tým, že rodičov dievčatá vytáčajú jedna radosť. Rozosmiať aj vtedy, keď je "deň blbec", ho vie iba jedna vec a prvou spomienkou, ktorá sa mu vybaví pri Vianociach sú… tak schválne, spomínate si na to aj vy? A viete, čo o Martinovi Mňahončákovi nevie ani google? Vypočujte si svieži rozhovor a nezabudnite sledovať televízny kvíz Čo ja viem v piatok o 20.30 na Jednotke. Ďalšími súťažiacimi budú Kristína Turjanová a Michal Ďuriš.