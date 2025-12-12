Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej trik!

BRATISLAVA - Marilyn Monroe o tom spievala už pred sedemdesiatimi rokmi – a zdá sa, že niečo na tom predsa len bude. Diamanty a malé trblietavé škatuľky totiž vyčaria úsmev aj dvom ženám, ktoré už dávno nie sú len „v tieni“ slávnych mužov.
Jasmina Alagič aj Gabriela Ruman prehovorili o tom, aké šperky milujú, čo pre nich znamenajú a prečo si ich občas radšej darujú samy. Jasmina pritom otvorene priznáva, že šperky sú jej slabosť. „Zatažená je silné slovo, avšak urobia mi radosť… myslím, že si všetci zaslúžime nejakú odmenu a musím sa priznať, že šperky mi robia radosť,“ hovorí bez príkras. A niet divu – najmä keď ide o kombináciu zlata a diamantov. „Najlepšie, keď sa zlato snúbi s diamantami. Ja si myslím, že treba aby sme nepodliehali trendom, ale tomu, po čom naša duša piští, a pre každú je ten šperk iný,“ dodáva, no zdôrazňuje, že pre ňu je dôležitý aj príbeh. „Ja som na šperky, ktoré sú osobnejšie, ja mám rada, keď je v tom ešte trochu duša.“
Gabika Ruman sa na šperky pozerá s nadhľadom, no zároveň si neodpustí malú dávku vianočnej nádeje. „Asi keby sme podmieňovali takéto pekné veci šperkami, tak by to nebolo správne. Ale musím povedať, že keď tam je tá malá škatuľka pod stromčekom, človek má nádej, že by tam mohol byť šperk,“ priznáva s úsmevom Gabika, ktorá však na rozdiel od Jasminy obľubuje aj fashion jewellery. „Nemusia to byť pravé šperky, ale keď idem na výnimočnú udalosť, tak si na to potrpím. Najradšej mám kombináciu ružové zlato a diamanty.“ Gabika však tento rok žiari aj z iného dôvodu – schudla neuveriteľných 13 kíl a drží si váhu s obdivuhodnou disciplínou. „Neviem, či si zaslúžim metál za to… skôr za to, že si to stále udržiavam. Môžeme si nájsť pomoc, ale potom je to tvrdá robota. Aj odtiaľto idem rovno do posilky, dala som si záväzok, že trikrát do týždňa je minimum!“ A jej manžel? Ten vraj nešetrí obdivom...