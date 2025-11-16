Krušné chvíle v Pečie celé Slovensko: Juraj Bača sa postaral o drámu... Pekárka SKRÍKLA od hrôzy!

BRATISLAVA - Dnes večer si diváci verejnoprávnej STVR budú môcť pozrieť už 7. kolo piatej série šou Pečie celé Slovensko. Súťažiacich opäť čakajú tri výzvy, ktoré preveria ich schopnosti. Moderátor Juraj Bača sa však na moment postaral aj o drámu. Pekárka doslova skríkla od hrôzy!
Súťažiaci sa v siedmom kole opäť predvedú pred prísnou porotou a divákmi doma pri televíznych obrazovkách svojím talentom, kreativitou a odvahou púšťať sa do náročných pekárskych výziev. Aj tentoraz budú musieť preukázať nielen technické zručnosti, ale aj fantáziu a schopnosť tvoriť dezerty, ktoré zaujmú chuťou aj vzhľadom.
V siedmej epizóde, venovanej téme narodenín, pripravia v osobnej výzve darčekové koše, v technickej výzve sa potrápia s mousse dezertom od odbornej garantky Natache Pacal a v tej kreatívnej upečú torty inšpirované znameniami zverokruhu. No a moderátori nevynechajú príležitosť si zo súťažiacich občas aj trochu vystreliť.
Okrem skrytých rád im tak občas vedia aj zavariť. Tentokrát to však bola pre Zuzku poriadna nálož. Pri práci na technickej výzve ju vystrašil Juraj Bača a jej reakcia stála za to! Pozrite si v ukážke, čo sa dialo v stane a nenechajte si ujsť množstvo zábavných momentov a inšpirácii v ďalšej epizóde premiérovej piatej série šou Pečie celé Slovensko dnes o 20.30 h na Jednotke!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%