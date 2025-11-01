Kandráč a Haydu o svojich ANJELOCH: Pre Ondreja je to rodina a pre Karin... Dojemné slová

ŽIAR NAD HRONOM - Karin Haydu a Ondrej Kandráč majú dobré srdce a takpovediac anjelské krídla!
Koncom októbra 2025 sa Mestské kultúrne centrum v Žiari nad Hronom stalo miestom konania 13. ročníka benefičného podujatia Na krídlach anjelov. Pre osoby s mentálnym a zdravotným postihnutím ho pripravilo Občianske združenie Milan Štefánik v spolupráci s Občianskym združením Ruky spoja ruky a aktívnou podporou Mesta Žiar nad Hronom.
Moderátorkou podujatia bola Karin Haydu, ktorej sa veľmi páčila skvelá atmosféra, plná hudby, tanca či kreatívnych dielní. Veď radosť a štastie je to, čo dáva krídla aj "ináč obdareným" ľuďom. Oni predsa tiež potrebujú svojich anjelov, tak ako má toho svojho aj Karin. „Určite moja mama je pre mňa tým najväčším anjelom, pretože mi dala život a aj sa tak správa. Tak ma vychovala, vedie ma k altruizmu, odmalička mi ukazovala, že si mám vážiť ľudí, že mám pomáhať ľuďom aj zvieratám, chodili sme ako deti do domu dôchodcov, vždy sme si našli deduškov a babičky za ktorými nikto nechodil, a to bolo ešte za komunizmu. Vždy sme im niečo doniesli, či už nejaké ponožky alebo drogériu, ale ich najviac tešil ten záujem. Potom sme si brávali deti z detských domovov na Vianoce, Veľkú noc či na prázdniny. Najprv sme si zobrali jedno dievčatko, potom dve a nakoniec sme zistili, že sú tri sestry. Takže pre mňa je anjelom rozhodne moja mama, pretože tak aj žije,“ vzdala hold svojej mame Karin.
Na scéne sa počas programu vystriedalo množstvo zaujímavých hostí. Či už to bola skupina Maduar, španielske Eskorzo alebo Ondrej Kandráč. „Anjelom je pre mňa človek, ktorý robí veci nezištne. Anjel je pre mňa moja mama, moja manželka, moje, deti, anjelom sú aj mnohí ľudia, ktorí nie sú so mnou v nejakom príbuzenskom vzťahu a vždy konajú tak, že ak potrebujem ochranné krídla, tak sú pri mne. A úžasné na anjeloch je to, že anjel ti to nikdy nebude pripomínať, že ti zmenil život k lepšiemu vtedy a vtedy… je to éterická nezištná bytosť a ja verím, že anjel sa skrýva v každom z nás,“ vraví hudobník Ondrej Kandráč. Aj keď išlo o 13. ročník benefičného podujatia Na krídlach anjelov, dopadlo nad očakávanie a nešťastné číslo sa zmenilo na šťastný deň ľudí s mentálnym postihnutím. A tí si toho šťastia a radosti zaslúžia ešte viac...
