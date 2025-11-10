Mirka Luberdová o RAKOVINE synčeka: Spoveď o najbolestivejšich rokoch!

BRATISLAVA - Mirka Luberdová pôsobí vždy pokojne a vyrovnane, no za jej úsmevom sa skrýva silný a dojímavý príbeh. Bývalá modelka, influencerka a výživová poradkyňa prežila ako mama chvíle, ktoré by nechcela zažiť žiadna žena.
Dnes je z jej syna zdravý a krásny chlapec, o ktorom by nikto nepovedal, čím si prešiel. A aj Mirka samotná hovorí, že choroba jej v mnohom otvorila oči a naučila ju inak vnímať život. „Keď ste takto vážne chorý, zrazu sa smrť stane prítomnou. My s ňou zrazu počítame – a to je veľmi ťažké,“ vysvetľuje. „Stalo sa, že veľa ľudí okolo mňa nečakane zomrelo, smrť si ich vzala skôr. A mňa to naučilo, že treba žiť každý jeden deň.“ Napriek tomu, že sa dnes venuje zdraviu, psychickej rovnováhe a motivácii, priznáva, že aj ona má svoje slabé chvíle. No jej slová plné sily a životného optimizmu si treba vypočuť!