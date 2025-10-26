Belohorcová po bolestnom rozchode rapídne schudla: Takú diétu nechcete! Ale... črtá sa nový chlap?

BRATISLAVA - Zuzane Belohorcovej padol kameň zo srdca! Iste nie je nadšená z rozchodu s manželom, ale rozhodnutie uzavrieť túto kapitolu života jej istým spôsobom prinieslo slobodu.
Zuzana Belohorcová stojjí pred ťažkou životnou skúškou. Rozvod s manželom Vlastom Hájkom nie je najľahšia životná etapa, chce to však ustáť s hrdosťou a úctou. Zuzana mlčala vyše mesiaca, kedy jeho nevera vyplávala na povrch. Prevalilo sa to cez médiá, Zuzana sa v tom však nechcela verejne hrabať: „Bola som z toho veľmi sklamaná, pretože to nie je môj štýl, ako sa rozchádzať...“ Neľahké obdobie sa podpísalo aj na jej výzore a veľa nič netušiacich žien jej písalo, ako brutálne schudla: „Ja hovorím, takú diétu nechcete,“ priznala.
Život však ide ďalej a za 18-timi rokmi treba urobiť hrubú čiaru. „Rozhodla som sa, že už žiadne šance nedávam!“ povedala skalopevne s tým, že spolu s deťmi pôjdu životom sami. „Verím, že ma ešte čaká v budúcnosti nejaký skvelý muž, po koho boku budem šťastná a kto si ma hlavne bude vážiť,“ prehovorila otvorene s tým, že sa teší na všetko nové. Je totiž podľa nej hrozné, ak „žiješ v nejakej komunite, staráš sa, dodávaš energiu, podporuješ“ a ak sa potom ako posledná dozvieš, že všetko je ináč. „Je to smutné, ale to sa v živote stáva… Nikto to nikdy nemá dokonalé. Ani u nás to nebolo dokonalé… Mali sme krásnu rodinu, super biznis, dom… a všetko to takto škrtnúť a zničiť – keď to stálo za to, tak držím môjmu mužovi palce, nech je šťastný…“ uzavrela. Citlivou témou je však delenie majetkov... A čo na to hovoria jej rodičia? Napriek všetkému vzácne slová…
Belohorcová EXKLUZÍVNE o bolestnom rozchode: Takú diétu nechcete! Ale... črtá sa nový chlap? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)