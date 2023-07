MEGAtrapas Marcely z Ruže: FOTO V markizáckom štúdiu sa ZRÚBALA na zem!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Ajajaj, tak to úplne nevyšlo! Marcela Dolniaková je divákom známa vďaka šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce Tomáša Tarra. Do samotného finále sa síce nedostala, no iskra medzi nimi ani po mesiacoch nevyhasla a aktuálne tvoria krásny a šťastný pár. Okrem toho, že temperamentná tmavovláska túžila po mužovi svojich snov, mala ambíciu skúsiť si prácu pred kamerou. No a Markíza jej túto možnosť poskytla...

Akurát, že to úplne slávne nedopadlo. Už od prvého momentu, keď si Marcela sadla za povestný pultík z Televíznych novín, bolo zjavné, že ide najmä o zábavu. Tvorcovia si pre ňu pripravili vtipný text o horúcom škandále v reality šou Ruža pre nevestu a Marcela vzala celú vec s humorom.

Nemenej vtipne to vyzeralo, keď na webe markiza.sk zverejnili zábery zo štúdia, ktoré nakrútili mimo moderátorského pokusu. Tmavovlasá sexica si totiž nevšimla schodík pri hlásateľskom pulte, a tak sa v slušivom ružovom kostýmčeku zrútila k zemi v štýle hnilej hrušky. „Ten schodík je čierny a tam sa kráča do tmy, čiže to nie je o tom, že by si bola nejaká nešikovná,” vysvetľovala redaktorka.

Menej vtipné už ale bolo to, že Marcela sa pri páde nepríjemne zranila a po celý čas pred kamerou jej krvácala ruka. „Dosť to štípe, dosť to bolí, ale zvládla som to,” priznala televízna nevesta, no aj napriek tomu si udržala nadhľad a úsmev na perách. „Len som nevedela, na čo sa skôr sústrediť. Či na bobo, na text alebo obsah toho textu,” dodala Marcela, ktorá priznala, že aj napriek zraneniu sa v štúdiu Televíznych novín cítila mimoriadne dobre a vie si predstaviť, že by sa v budúcnosti moderovaniu naozaj venovala.

