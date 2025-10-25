Vidíte tam podobu? Syn našej hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?

BRATISLAVA - Vanda Müllerová sprevádza svojho muža na dôležitých udalostiach, a na krste novému albumu speváckej legendy nechýbal ani Richardov syn Markus.
Obe „životné múzy“ hudobnej legendy Richarda Müllera si nový album vypočuli ešte pred oficiálnym uvedením – a nešetrili slovami chvály. „Je úžasný! Ja som ho už počula pred pár týždňami a mám z neho veľkú radosť. Je veľmi osobný, zamilovaný a veselý – tak to je super,“ povedala Vanda s úsmevom, ktorý napovedal, že medzi nimi to stále iskrí. A práve o ich láske hovorí aj jedna z piesní. „Je tam skladba, ktorá má názov Zub času a je to romantická pieseň pre mňa. Keď si ju vypočujete, uvidíte, že je zamilovaná – mám z toho veľkú radosť,“ priznala s nadšením Vanda a krásne slová svojmu otcovi adresoval aj syn Markus. „Mne sa všetky pesničky od tatinka páčia najviac! Som naňho veľmi hrdý, že to napísal a že znova Banket.“
Richard Müller sa v minulosti netajil tým, že tvorivé obdobia niekedy neboli najľahšie. Ako to vyzerá doma, keď prichádza inšpirácia? „On tak nenápadne doma sedí pri denníku, niečo si píše... ani nevieme, že tvorí. A keď má niečo hotové, púšťa nám to doma – ja som napríklad oplakala duet Medzi nebom a ženou, ktorý spieva s Emou. Je to nádherná vec, veľmi osobná.“
Ako sa však zdá, z Markusa zrejme spevák nebude. Sebakriticky totiž priznal: „Ja neviem spievať, vôbec. Jedine moja sestra to zdedila. Ja hrám na klavíri,“ dodal s úsmevom na tvári. No niečo spoločné predsa len majú: „Nos, určite! Veľkosť nohy a výšku,“ smeje sa Markus, ktorý však okrem podoby zdedil aj známe priezvisko. Ako však skonštatoval, v škole ani medzi kamarátmi to nikoho nevzrušuje. „Ja chodím na úžasnú školu a mám najlepších kamarátov. Oni vôbec nevnímajú moje meno, proste sme kamaráti a nemajú to nijak špeciálne, že som Müller,“ priznáva Markus. V rozhovore rodinka prezradila na čo sa aktuálne tešia a reč sa zvrtla aj na blížiace sa Vianočné sviatky. A tie si podľa všetkého Müllerovci strihnú hneď niekoľkokrát.