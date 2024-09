Pozadie SAMOVRAŽDY Heřmánka (†76): Trojklanný nerv NEBOL jediný dôvod... TOTO herca trápilo NAJVIAC!

Karel Heřmánek a Jiří Bartoška (Zdroj: Divadlo Bez zábradlí)

PRAHA - Pred týždňom verejnosť šokovala správa o samovražde českého herca Karla Heřmánka (†76). Svoj život si rozhodol zobrať počas zážitkového kurzu na strelnici. Ako dôvod sa spomínal zápal trojklanného nervu, ktorý umelca v posledných mesiacoch trápil... Podľa jeho kolegu to však nebolo jediné. Až TOTO ho dostalo na kolená!

V prípade samovraždy Karla Heřmánka sa často skloňovali jeho nepríjemné zdravotné problémy. V máji dostal zápal trojklanného nervu, ktorý sa mu neustále vracal a nezaberali ani lieky. K radosti zo života mu nepridávali ani bolesti chrbtice, kvôli ktorej v roku 2018 podstúpil operáciu. Práve toto mnohí považujú za dôvod jeho tragického skratu.

Z hercovho Divadla Bez zábradlí však najnovšie unikla informácia, ktorá môže na celú vec vrhať jasnejšie svetlo. „Pred necelým rokom mu našli rakovinu,“ vyjadril sa pre Blesk.cz zdroj s tým, že zákerná choroba sa usadila v jeho ústach. „Bola to obrovská rana. Nabalilo sa to k problémom s panvou a chrbticou, potom sa vraj ešte pridal zápal trojklanného nervu. Ale Karla do kolien dostala rakovina,“ odhalil zdroj.

„Myslím, že už keď mu to lekári povedali, začal premýšľať nad odchodom z tohto sveta,“ myslí si zdroj. „Už toho naňho bolo skrátka moc...“ dodal. O tom napokon svedčí aj fakt, že sa k takému kroku uchýlil, hoci mal v najbližších dňoch podstúpiť operáciu gama nožom, ktorá mu mala od bolestí uľaviť.