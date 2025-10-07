Šokujúca jazda taxíkom v Bratislave: Žena tvrdí, že ju Bolt viezol k hraniciam, musela vyskočiť z auta

BRATISLAVA - Bratislavčanka Andrea zažila v noci situáciu, na ktorú tak skoro nezabudne. Cez aplikáciu Bolt si objednala odvoz z Borov na Račianske mýto. Namiesto bežnej jazdy do centra sa však ocitla na ceste smerom k rakúskym hraniciam. Tvrdí, že vodič ignoroval navigáciu, nezastavil ani po jej výhradách a ona mala pocit, že ju chce uniesť. Z auta napokon vyskočila počas jazdy.
Podľa Andrey vodič, ktorý hovoril po rusky, už od začiatku odbočoval inak, než ukazovala navigácia. „Niekoľkokrát zle zabočil a keď som mu povedala, že ideme zlým smerom, len zrýchlil,“ uviedla pre Denník N. Počas jazdy dokonca zastavil v strede mosta Lanfranconi, bez výstražných svetiel, a začal si písať správy v cudzom jazyku.
Cestujúca tvrdí, že sa ho snažila upozorniť, no vodič nereagoval. Keď sa auto dostalo až do blízkosti hraníc pri Bergu, pokúšala sa vystúpiť. Vodič však zakaždým pridal plyn. Andrea otvorila aplikáciu Bolt a cez tlačidlo „safety“ poslala viaceré správy typu „help me“ či „pomôžte mi“. Odpovedal jej však iba chatbot, nie reálny operátor. Firma neskôr vysvetľovala, že žena nepoužila správne kľúčové slová, ktoré by spustili núdzový režim.
V obavách zavolala na tiesňovú linku 112. Vtedy vodič náhle otočil auto späť smerom do Bratislavy. „Boli sme na križovatke, kde auto muselo v hustejšej premávke výrazne spomaliť, a mne sa z taxíka podarilo v nízkej rýchlosti vyskočiť,“ opísala dramatické chvíle.
Spoločnosť Bolt incident odmieta označiť za pokus o únos. Podľa hovorcu Jána Huka išlo o zlyhanie GPS navigácie. „Bezpečnostné incidenty sú na našej platforme v kontexte obrovského počtu jázd výnimočné, napriek tomu každý jednotlivý prípad vyšetríme a prijímame opatrenia, aby sa pravdepodobnosť jeho opakovania čo najviac znížila.“ Tvrdí, že vodičovi navigácia trasu neustále prerátavala. Andrea však namieta, že zariadenie fungovalo správne – vodič ju podľa nej vedome ignoroval.