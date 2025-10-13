Česká kráska ukázala krutú realitu: Snáď sa jej nezľaknete!

PRAHA - Česká speváčka Tereza Kerndlová si v uplynulých mesiacoch prešla poriadne nepríjemným obdobím. Po páde z elektrickej kolobežky skončila s modrinami a vyrazeným zubom. Tomu je však už koniec! Kráska sa pochválila hollywoodskym úsmevom.
Česká speváčka Tereza Kerndlová sa pred pár mesiacmi poriadne dokaličila. Skončila s niekoľkými modrinami a vyrazeným zubom, potom, čo preletela cez riadidlá elektrickej kolobežky. Vtedy ale vôbec nemala tušenia, koľko úsilia ju bude stáť, dať si svoj ukážkový úsmev dokopy. „Tak snáď ste sa ma toľko nezľakli, ale to je realita," napísala k videu, na ktorom jej vidieť úsmev bez predného zubu.
Len čo sa vrátila zo Španielska, kde sa jej úraz stal, vyhľadala odborníkov. „To by jeden neveril, koľko postupov a návštev ho čaká pri takomto zákroku. Aby nebolo poznať, že ten zub nie je váš," priznala. Našťastie je ale jej trápenie na konci a Tereza sa podelila o finálny výsledok. „A vyšlo to fakt fantasticky," dodala.
