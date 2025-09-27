Sobota27. september 2025, meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav

Dcéra (15) Romana Pomajba poriadne vyrástla: FOTO Podobu s otcom NEZAPRIE!

BRATISLAVA - Herec Roman Pomajbo si rodinu užíva plnými dúškami. Otec štyroch detí dodržiava vlastnú tradíciu – keď jeho potomkovia oslávia 15. narodeniny, čaká ich týždeň iba s ním. Tentoraz prišla na rad dcéra Noemi a dvojica si vyrazila do Španielska, kde spoločne zbierajú nezabudnuteľné zážitky.

Roman Pomajbo je otcom 4 detí. Dcér Vivien, Noemi,Timey a syna Eliota, ktoré vychováva spolu s manželkou Petrou. Deti rastú ako z vody. Svoje o tom vie aj samotný herec, keďže jeho druhá dcéra Noemi oslávila 15. narodeniny. A pri tejto príležitosti sa vybrali sami dvaja na dovolenku.

„Kedysi dávno, pradávno, podľa histórie starých Mayov, keď dieťa dosiahlo 15. roku svojho života, muselo opustiť rodinné hniezdo a stráviť so svojím otcom týždeň osamote. Väčšinou niekde na samote, v lese, bez svetla, založiť oheň a uloviť potravu... Jednoducho zažiť a pochopiť ten “mužský svet”!" začal v úvode. „Túto tradíciu som si samozrejme vymyslel..." zavtipkoval.

„Ale mám 4 deti a každé, keď dosiahne 15 rokov, musí ísť niekde s ockom na týždeň! Jednotka to už absolvovala v Grécku a dvojka je momentálne so mnou v Španielsku. (Som zvedavý kam pôjdem s trojkou a kam ma zoberie štvorka, keď bude mať 15!)" odkázal úprimne. Je zrejmé, že si spoločný výlet nesmierne užívajú. Roman sa podelil aj o spoločný záber s Noemi. A veruže podobu nezaprú. Aha, pozrite, ako sa Noemi podobá na svojho známeho otca!

