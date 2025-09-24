Najznámejšia česká milenka (32) OHURUJE krivkami: Schudnuté telo ukázala v spodnej bielizni!

PRAHA - Ornella Koktová (32) sa do povedomia verejnosti dostala ako milenka ženatého českého podnikateľa Josefa Koktu a neskôr na seba upozornila aj účasťou v šou Survivor. Po troch pôrodoch tmavovlásku trápili kilá navyše... No teraz opäť ohuruje svojimi krivkami. Schudnuté telo ukázala v spodnej bielizni!
Ornellu Koktovú na Slovensku vnímajú predovšetkým diváci markizáckej šou Survivor. No u našich západných susedov ide o známe meno. Do povedomia verejnosti sa dostala pred dlhými 13 rokmi, keď sa prevalilo, že udržiavala milenecký pomer s podnikateľom Josefom Koktom, s ktorým napokon aj otehotnela. V tom čase bol však neverník ženatý s herečkou Gabrielou Partyšovou.
Aféra prehrmela, manželia sa rozviedli a Kokta pokračoval vo svojom už odhalenom vzťahu s Ornellou. Dnes má dvojica už tri deti... No a tehotenstvá sa na tmavovláske podpísali. Navyše popri výchove troch detí, zakladaní vlastnej a natáčaní podcastu s Agátou Hanychovou jej veľa času na seba nezostávalo... Pred pár mesiacmi sa však rozhodla s tým niečo urobiť.
A vyplatilo sa. Na sociálnej sieti Instagram sa teraz pochválila svojimi schudnutými krivkami. „Konečne som sa obliekla do svojich šiat z roku 2019... To je páni, pocit,“ priznala Ornella a fanúšikov sa pochválila videom, v ktorom predviedla svoje štíhle nohy aj ploché bruško najprv v spodnej bieliznia potom aj v ružových šatách.
Mnohí ju za premenu pochválili, no našli sa aj takí, ktorí okamžite začali špekulovať nad tým, že si dopomohla Ozempicom. Ornella si však stojí za tým, že za jej premenou je poctivá práca - začala si dávať pozor na veľkosť porcií, upravila jedálniček a do svojej rutiny pridala doplnky stravy. Pozrite, ako teraz vyzerá!
