Markizácka hviezdička je vraj NEVERNÁ svojmu manželovi: Nabonzovala to na ňu vlastná mama!

Ornella Koktová (Zdroj: Instagram)

V roku 2015 českým šoubiznisom otriasla svadba vtedy 21-ročnej Ornelly Štikovej s o 36 rokov starším Josefom Koktom. Veľké nádeje ich manželstvu nikto nedával, no celé roky dokazovali opak. Dnes sú spolu už 9 rokov a majú 3 deti. No ako teraz vyplávalo na povrch, nie je vraj také ružové, ako sa môže zdať.

Ornellina matka Monika Binias, ktorá je s dcérou už niekoľko rokov v spore, ju totiž obvinila, že má svojho muža dlhodobo podvádzať. „Predtým už dokonca priznala, keď sme boli v kontakte, že simultánne s Pepou mala niekoľko milencov. Ona tu svoju promiskuitu nijako neskrýva. To už niekoľkokrát odznelo od nej a nemyslím si, že táto prax by bola teraz iná,“ prezradila Binias pre Extra.cz. V médiách sa špekulovalo o tom, že má Ornella vzťah s mladým ženatým mužom. Nič z toho sa však nepotvrdilo. Je to možno prekvapujúce, ale Josef Kokta, pre ktorého je Ornella štvrtou manželkou, si z obvinenia Moniky Binias ťažkú ​​hlavu nerobí. „Mladého jej prajem,“ povedal Kokta pre spomínaný český denník. „Vraj je pekný,“ dodal. Ako by ste reagovali vy na podobné klebety?

