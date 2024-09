Hanychová po BITKE svojich mužov: Priznala STRACH O ŽIVOT... Soukupovi polícia zabavila ZBRAŇ!

Agáta Hanychová (Zdroj: HeroHero)

Na pondelkový večer Agáty Hanychová tak skoro nezabudne. Pred jej domom sa totiž do seba drsne pustili jej expartner Jaromír Soukup a manžel Miroslav Dopita. Márovačka to bola taká veľká, že zasahovať museli policajti aj zdravotníci a obaja aktéri skončili v nemocnici.

Hanychová o incidente s odstupom dní prehovorila na platenej platforme HeroHero, kde má spolu s Ornellou Koktovou vlastný podcast. Vzhľadom na fakt, že sa incidentom aktuálne zaoberá polícia, nemohla prezradiť všetky detaily a vlastne ani nechcela... Z obavy, aby si nevyrobila ešte väčšie problémy.

„Mám taký strach o svoj život, že sa naozaj bojím čokoľvek povedať,“ povedala s veľkou obavou. „Prišiel na môj pozemok, sám si otvoril bránku a chcel napadnúť mňa. A mne zachránil život môj manžel. Dúfam, že to čoskoro vyjde najavo a on ponesie následky,“ pokračovala Hanychová.

„Ten celý útok bol primárne na moju osobu a myslím si, že keby tam nebol môj manžel, tak tu možno už ani nesedím,“ šokuje matka Soukupovej dcérky Rozárky. „Ja, ktorá som nikdy nechcela podávať trestné oznámenie, nikdy by ma nenapadlo, že sa v tejto situácii ocitnem, že toto budem musieť riešiť s človekom, s ktorým mám dieťa, ale to sa proste stalo,“ pokračuje Hanychová.

„Protistrana hovorí, že to bolo inak, ale ja som pri tom mala štyroch svedkov. Nemám absolútne žiadne percentá z toho, že by to polícia nevyriešila pravdivo, ako to je,“ dodala s tým, že ona aj jej tri deti sú aktuálne v starostlivosti psychológa, na dom dali namontovať nové kamery, no zo strachu spia v jednej spálni. Stále totiž podvedome cíti obavy a na ulici sa obzerá, či jej nehrozí nejaké nebezpečenstvo.

Ďalej prezradila, že strach bol aj dôvodom, prečo sa so Soukupom pred vyše rokom rozišla. „Ja som to hovorila celý čas. Ja by som to vydržala možno ešte pol roka, ale dlhšie nie,“ pokračovala a ženám odporúčila, aby chlapa najprv dobre spoznali, nech s ním majú dieťa. To považuje za zásadnú chybu... Najzásadnejšia však je, že Soukupa vôbec spoznala.

Bývalý mediálny magnát má najvyše zbrojný preukaz a v legalnej držbe zbraň. No ako informuje Blesk.cz, po incidente "niekto" polícii nahlásil, že má obavy o svoj život a muži zákona sa rozhodli mu spomínanú zbraň zadržať.

