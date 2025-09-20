PIKANTNÉ! Archívne zábery Natálie Glosíkovej sú poriadne SEXI: Pozriete bližšie a... Kuk!

Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Na archívnych fotografiách zo zákulisia Let’s Dance pózuje tanečnica Natália Glosíková v odvážnom modeli od Fera Mikloška. A hoci šaty pôsobia noblesne, zábery odhalili viac, než mala v pláne – spod výstrihu jej totiž vykukla vztýčená bradavka.
Slovenský módny návrhár Fero Mikloško je už roky dvorným tvorcom kostýmov pre tanečnú šou Let’s Dance. A práve pri svojom archívnom výpredaji pustil do sveta nielen ikonické modely, ale aj vzácne kúsky zo svojej zbierky – Barbie, skice či knihy. Spolu s nimi sa z archívu vynorili aj fotografie z príprav poslednej série, ktoré ukazujú jeho módne kreácie priamo na účinkujúcich.
Na jednej z nich sa ocitla aj pôvabná Natália Glosíková, ktorá pred objektívom pózuje v sexi čiernych šatách. A nejde o hocijaký model – práve v ňom si v druhom kole šou zatancovala s hercom Jurajom Kemkom zvodné tango. Pri skúške šiat však stačil nepatrný pohyb a látka odhalila viac, ako by si tanečnica možno želala. Pikantný moment okamžite pritiahne oči každého – a z noblesného outfitu je razom poriadne šteklivá záležitosť.
Natália Glosíková je na archívnych záberoch poriadne sexi. (Zdroj: archív F.M.)
Samotný Mikloško vníma archívny výpredaj ako malý sviatok. „Áno, je to vždy čarovné sledovať, ako ľudia v ateliéri objavujú veci, ktoré majú za sebou kus histórie a na nových majiteľkách začínajú svoju novú éru. Archív nie je len sklad – je to pokladnica spomienok a inšpirácií,“ hovorí návrhár. Nuž, zdá sa, že spomienky môžu byť aj poriadne šteklivé. Čo poviete, išlo o nechcený trapas, alebo o rafinovanú sexi provokáciu?
