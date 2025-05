Tanečnica Natália Glosíková odhalila, čo skrýva pod šatami: Kedysi naostro, no teraz...

Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tanečnica Natália Glosíková bola jednou z mnohých dám, ktoré si nenechali ujsť otvorenie luxusného obchodu so spodnou bielizňou, kde sa poriadne odviazala! Nielenže zvolila poriadne odvážny outfit, ale prezradila aj to, čo ona sama ukrýva v zásuvke s bielizňou!

Tanečnica Natália Glosíková patrí medzi ženy, ktoré si vedia vychutnať kvalitu aj eleganciu. A preto si nenechala ujsť otvorenie luxusného obchodu so spodnou bielizňou, kde zaujala sexi priesvitným outfitom. „Tentokrát som to zvolila preto, že sme na otvorení luxusnej značky spodnej bielizne, samozrejme nie je to kúsok, v ktorom by som bežne šla nakupovať alebo sa stretnúť s kamoškou na kávu, ale dnes sa to sem celkom hodí.“

Natália priznáva, že módu miluje, aj keď nesleduje pravidelne aktuálne trendy. Dôležitejšie je pre ňu, ako sa v oblečení cíti. „Milujem sa cítiť dobre vďaka tomu, že sa skrátka viem obliecť.“ Zatiaľ čo jej sestra trávi v obchodoch hodiny, Natália ide na istotu. „Ja sa vždy smejem, že moja sestra je úplný opak, ona ide do obchodu a tri hodiny ju nevidím, stratím ju a v kabínkach je celé hodiny. A ja zásadne neskúšam, ja už viem, akú mám svoju veľkosť a som za polhodinu vybavená. Neznášam výpredaje, neznášam hrabať sa v oblečení, musí ma niečo zaujať na vešiaku...“

Nuž a dôležitou súčasťou outfitu je pre ňu aj spodná bielizeň. „Je veľmi dôležité, aby sa človek cítil dobre vďaka spodnej bielizni. Aspoň teda u mňa platí pravidlo, že keď mám naozaj pocit, že je spodná bielizeň naozaj kvalitná a pekná, tak či už mám na tom oblečené tepláky alebo nejaké krásne šaty, tak spodné prádlo za mňa robí človeka a robí ten dojem a pocit toho, že sa cítime naozaj krásne.“ Tanečníčka prezradila nielen to, že parádnicou je aj jej dcérka, ale aj to, čo ukrýva v zásuvke so spodnou bielizňou!

