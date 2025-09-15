Barbora Krajčírová sú s dcérou na nerozoznanie: Amia má 15 a vyzerá ako jej mladšia sestra!

BRATISLAVA – Je vernou kópiou svojej mamy! Dcéra Barbory Krajčírovej oslávila 15 rokov a na svoju mamu sa neskutočne podobá.
Barbora Krajčírová má dcéru Amiu s hudobným producentom Tomim Popovičom, s ktorým moderátorka a influencerka tvorila pár osem rokov. Amia prišla na svet keď mala Barbora 23 rokov a pred dvoma dňami (13. septembra) oslávila svoje 15-te narodeniny. Pri tej príležitosti sa Barbora pochválila jej fotkami na sociálnej sieti, na ktorých jej dcéra vyzerá ako jej mladšia sestra. „Som najviac hrdá, že Ťa mám a keď sa obzriem 15 rokov späť, nič lepšie sa mi nemohlo stať,“ napísala Barbora k jej fotke so želaním, aby bola šťastní, zdravá a aby nikdy neprestávala byť sama sebou. V každom prípade si doslova „vypadli z oka“ a keď si prezeráte Barborine fotky na sociálnej sieti, občas zaváhate, či je to ona alebo jej dcéra. Sú skrátka na nerozoznanie. A ak ju zasvätí aj do svojho influencerského či moderátorského remesla, vychová si tak tú najtvrdšiu konkurenciu.