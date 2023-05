OBROVSKÝ ŠKANDÁL v Ruži pre nevestu: KONIEC kvôli inému mužovi a… TEHOTNÁ?!

BRATISLAVA - Včerajšia epizóda Ruže pre nevestu mala vraj podľa účastníčok pracovný názov "Mortal Combat". A niet sa čomu diviť. Toľko drámy, ako počas tohto jediného večera, totiž ešte vila nezažila. Všetko naštartoval koniec predchádzajúceho dielu, keď vypadnutá Diana Fabianová televíznemu ženíchovi prezradila, že Virgína Buberníková má mať vonku vzťah. Tomáš to, samozrejme, nenechal len tak, to však ešte netušil, ako sa celá situácia zvrtne...

Tomáš najprv informácie, ktoré získal od Diany, overoval u ostatných súťažiacich. Tereza mu potvrdila, že na začiatku šou Virgínia neustále omieľala istého muža, do ktorého je vraj zamilovaná. Čerešničku na tortu potom pridala Mirka, ktorá Tomášovi prezradila, že si vo vile Virginia robila tehotenský test a nielen na ňu, ale aj ďalšie súperky vzápätí doslova vysypala všetku špinu, o ktorej vedela.

Keď následne Tomáš prišiel za dievčatami, rozhodol sa tmavovlasú fitness trénerku konfrontovať a na celú situáciu sa jej otvorene spýtal. (Celú situáciu si môžte pozrieť v priloženom videu, článok pokračuje pod ním)

Avšak ani to, že si Virgínia a Tomáš išli vyrozprávať celú vec súkromne, ničomu nepomohlo. Hoci sa mu tmavovláska snažila vysvetliť, že so spomínaným mužom vzťah nemá, zavarilo jej aj priznanie, že krátko pred štartom šou bola na dovolenke so svojim bývalým partnerom. Aj to na ňu totiž dievčatá Tomášovi "nabonzovali". „To, že oni si z toho vydedukovali nejaké svoje predstavy a tešili sa, že na mňa niečo majú... No však, klasika... Lebo ja poviem všetko a ľudia to potom používajú proti mne," vyjadrila sa.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Potom ale so vztýčenou hlavou pokračovala a intrigám sa nepoddala. „Pozri, pokiaľ mi neveríš, tak nemáme o čom. Tak sa na to vykašlime a ja idem domov. Ak mi neveríš, načo tu mám byť. Nebudem nikoho presviedčať," povedala Tomášovi do očí tesne po tom, čo sa k celej situácii vyjadrila. Dodala, že bola naivná a zjavne ľutovala, že sa svojim súperkám otvorila a zverila sa im s tým, čo pred šou prežívala. Ak by mala byť tehotná, bola by vraj v treťom mesiaci, keďže potom nasledoval rozchod a k ničomu už nedošlo.

Následne Tomášovi povedala, že si z ďalších dievčat snáď vyberie a zdvihla sa z pohovky, aby sa išla pobaliť. „Vtedy som si uvedomil, že Virgi tu nemôže zostať," povedal Tomáš, ktorý sa zjavne snažil celú situáciu upokojiť, no Virgíniin pohár pretiekol a jej rozhodnutie odstúpiť zo šou bolo konečné. „Nechcel som, aby Virgínia odišla. Naozaj som ju mal rád a je mi ľúto, že to takto dopadlo," zveril sa Tomáš pred kamerou a svoje slová zopakoval aj Virginii, no zároveň sa priznal, že jej neverí.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Tmavovláska sa následne vybrala na odchod, čo ostatné dievčatá totálne šokovalo. Lenže Virgínia už dobre vedela, koľká bije a hoci sa dámy tvárili prekvapene a uľútostene, neodpustila si štipľavé slová na záver. „Idem domov. Áno, lebo ste povedali, že mám frajera a že určite som s ním spala, som s ním tehotná a úplné výmysly. Niekto to tu rozprával, takéto blbosti. Vám niečo povedať... Nebudem to ani komentovať," dodala Virgínia na záver a potom čo Tomášovi popriala, aby našiel lásku, nasadla do auta a odišla.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV Markíza