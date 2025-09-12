Česká milenka DJ-a Aviciiho (†28) na ÚTEKU: Americký herec jej robí zo života PEKLO!

USA/ČESKO - Koncom apríla 2018 svet obletela šokujúca správa o samovražde švédskeho dídžeja a producenta známeho pod menom Avicii (†28). Jeho mŕtve telo našli v hotelovej izbe v Ománe. Ako sa neskôr ukázalo, pár v tom čase tvoril s českou modelkou Terezou Kačerovou (32). No a tá aktuálne rieši veľmi nepríjemné problémy. Je na úteku... Americký herec jej robí zo života peklo!
Po tom, čo svet obletela správa o úmrtí slávneho DJ-a Aviciiho, jeho priateľka odhalila svoju identitu. Producent tvoril pár s českou modelkou Terezou Kačerovou, ktorá pochádza z Prahy, ale od malička žila v Amerike. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu ich spoločných fotiek a srdcervúci list na rozlúčku.
„Posledné dni som strávila čakaním, že sa prebudím zo zlého sna a niekto mi povie, že ide len o hlúpy vtip, či zlý omyl. Až teraz mi dochádza, že ťa už nikdy neuvidím,“ napísala vtedy 25-ročná modelka. „Vtedy som chcela udržať náš vzťah v súkromí, lebo som chcela, aby bol len náš. Nechcela som byť súčasťou toho šialenstva. Myslela som, že ak to svetu niekedy odhalím, bude to vo chvíli, keď budeme čakať dieťatko,“ dodala Tereza.
V tom čase už plavovláska jedno dieťa mala - syna Luku, ktorého porodila americkému hercovi Trentovi Garettovi. No a ten jej už dlhých 10 rokov robí zo života peklo. Ženie ju pred súd a syna jej chce odobrať. Pomoc modelka hľadá na sociálnych sieťach, kde o svojej situácií otvorene hovorí. V zúfalstve pred bývalým dokonca ušla do rodnej Českej republiky.
„Od 3,5 mesiaca veku (syna Luku, pozn. red.) sa otec, americký herec Trent Garrett, snaží na súde o odobratie Luku matke, hoci existujú dôkazy o jeho zanedbávaní a psychickom týraní. Matka bola systematicky kriminalizovaná za to, že sa syna snažila chrániť (strata rodičovských práv, vykonštruované trestné oznámenie, nariadené psychologické posudky)“ píše sa na stránke, ktorá vyzýva ľudí, aby Tereze pomohli podpisom petície.
„2. 7. 2025 Tereza utiekla s Lukom do Českej republiky - dúfajúc, že tu budú chránení. Luka vypovedal o týraní a zneužívaní, napriek tomu bola jeho výpoveď pred českým Haagskym súdom ignorovaná. Bolo nariadené jeho navrátenie k otcovi spät do Ameriky,“ píše sa na stránke ďalej. „Dnes je Luka s matkou znova na úteku, hoci súdy oboch štátov zlyhali v ochrane dieťaťa,“ uvádza sa v popise petície.
Tereza sa už obrátila na Ministerstvo spravodlivosti, detského ombutsmana aj americkú ambasádu. „Pokiaľ Česká republika nezaistí ochranu pre Luku a rešpektovanie jeho práv, hrozí, že sa tento prípad dostane až k Európskemu súdu pre ľudské práva,“ píše sa na stránke s názvom Save Luka Kačer. Modelka sa o syna s americkým hercom súdi už dlhých 10 rokov a tento boj ju zadlžil na celý život. Právnici a úteky ju stáli už 6,5 milióna českých korún.
V rozhovore s českým moderátorom Robinom Sobekom, ktorý sa nachádza na streamovacej platforme Hero Hero, dokonca hovorí, že takmer prišla o život.
Trent Garrett
Je americký herec, známy vďaka úlohe v seriáli Andi Mack z dieľne Disney Channel, či postave Ashera Pikea v seriáli All My Children. Okrem toho sa objavil v projektoch Make It or Break It, New Girl, ale zahral si aj v CSI: NY či vo filme Underworld: Blood Wars.