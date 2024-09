ROZCHOD! Gyimesi už NETVORÍ pár so Stankou z Ruže

Stanka Lučková a György Gyimesi už viac netvoria pár (Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar)

V júni sa začalo šuškať, že víťazka Ruže pre nevestu Stanka Lučková tvorí pár s bývalým poslancom Národnej rady Györgym Gyimesim. Polik to potom potvrdil v júli a prezradil, že Stanka je jeho spriaznená duša. No ich romanca nedopadla ružovo. Ako sa podarilo zistiť portálu odzadu.sk, zaľúbenci už viac netvoria pár.

„Stanka a Gyimesi sa rozišli. Už spolu nie sú,“ uviedol pre spomínaný portál človek, ktorý chcel zostať v anonymite. Potvrdila to nakoniec ale aj samotná kráska. „Áno, je to pravda. Rozhodla som sa tento vzťah ukončiť. Nerada by som zachádzala do podrobností, každý si zaslúži trošku súkromia,“ vyjadrila sa Stanka. To, čo sa skrýva za ich rozchodom nie je teda známe.