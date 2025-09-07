Hviezda seriálu Dunaj mesiac po pôrode: Späť vo forme EXPRESNE RÝCHLO!

BRATISLAVA - Herečka Barbora Bezáková (29), ktorú diváci poznajú ako Oľgu zo seriálu Dunaj, k vašim službám či Lujzu z Druhej šance, prežíva najkrajšie obdobie svoho života. Pred mesiacom priviedla na svet synčeka. A dnes vyzerá, že ani nerodila... Späťdo formy sa dostala expresne rýchlo!
Herečka Barbora Bezáková v apríli oznámila, že s manželom Františkom Maňákom sa stanú rodičmi. O mesiac neskôr odhalila aj to, že čakajú chlapčeka. Ten sa napokon vypýtal na svet 6. augusta a hoci správou o pôrode sa hrdá mamička pochválila prakticky hneď, meno svojho malého pokladu zatiaľ nezverejnila.
So svojimi sledujúcimi na sociálnej sieti Instagram je však v pravidelnom kontakte. A aktuálne sa podelila aj o vývoj jej postavy. Popôrodnými kilami navyše sa rozhodne netrápi - práve naopak. Do formy sa podľa vlastných slov dostala expresne rýchlo. „Musím sa pochváliť! Mám na sebe džíny, ktoré som nosila pred tehotenstvom,“ uviedla fit mamička. Pozrite, ako jej to pristane!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%