Exsuperstaristka Hatalová má ALERGIU na slnko: Cez leto trpí, na tieto triky nedá dopustiť!

Známe tváre na letnej párty (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka sa s vervou pustila do tvorenia hudby a venuje sa aj divadlu. „Ja mám teraz také plodné obdobie, mám taký nejaký drive, možnože aj po tej materskej. Človek sa tak rozbehne a vyjde s tou správnou nohou, no a tiež je to spojené trošku s tým divadlom. Keď som videla, aké sú reakcie aj čo sa týka hudby, aj v Čechách aj tu, tak ma to trošku namotitovalo, že predsalen sú ľudia, ktorí ma chcú počuť a vidieť“, neskrýva nadšenie vždy dobre naladená speváčka. „Asi po prvý krát v mojom živote je teraz tých songov trošku viac, mám z toho radosť“.

Na tej sa určite podpísal aj oddych a príval energie, keďže Natália sa len prednedávnom vrátila z vytúženej dovolenky. „Áno, my sme to už potrebovali všetci, máme za sebou veľmi aktívny polrok, takže sme odišli veľmi ďaleko na celkom dlho, v podstate asi najdlhšia naša spoločná dovolenka. Ale užívame si to, lebo človek potrebuje dobiť baterky, aby mohol pracovať ďalej.“ Rodinka sa spoločne vybrala do exotickej Dominikánskej republiky, ktorá je už celé roky ich srdcovou záležitosťou. „Vrátili sme sa do Dominikánskej republiky, kde chodievame pravidelne. Bola to naša prvá dovolenka s mojim mužom, a už tretí krát s nami bola aj Viki a veľmi sa jej tam páči, je to nádherné prostredie. Chceli sme to už zmeniť, ale aj keď v priebehu roka pozeráme viacero destinácií, vždy sa zhodneme, že poďme na istotu, kde sa nám páči“, vysvetľuje so smiechom Natália dôvody, prečo sa už po šiesty raz vrátili na to isté miesto.

Ešte prv, než si však človek užíva sladké ničnerobenie, prichádza výzva s názvom balenie, čo býva náročné najmä pre ženské pokolenie. Ako to zvláda sexi speváčka a čo jej v kufri zaberá najviac miesta? „Teraz najviac zaberajú Vikine šaty“, smeje sa Natália a doslova prekvapuje informáciou, čo vždy zbalia dcére do kufra. Tomu sa hovorí obetaví rodičia.

Dovolenku si vždy vychutná celá rodina a speváčka má počas týchto lenivých dní obzvlášť radosť z toho, že môže odložiť kozmetiku a byť úplne prirodzená. „Nelíčim sa na dovolenke, dávam si maximálne len špirálu a rúž. Myslím, že to podnebie a to slniečko človeku pridá takú peknú farbu“. Slnku sa však snaží vyhýbať: „Mám alergiu na slnko, takže si musím dávať naozaj pozor.“ Pri téme make-upu a kozmetiky sme však ešte chvíľku ostali a Natália v rozhovore odhalila nielen svoje vychytávky, no aj to, čo je pre ňu kozmetický "must have" a na čo si doposiaľ nikdy netrúfla!

Exsuperstaristka Hatalová má ALERGIU na slnko: Cez leto trpí, na tieto triky nedá dopustiť! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)