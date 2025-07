POSLEDNÁ esemeska Jiřího Bartošku (†78): Pred smrťou sa obrátil k Bohu!

(Zdroj: Profimedia)

PRAHA - Začiatkom mája Česko a Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 78 rokov zomrel legendárny český herec a prezident filmového festivalu v Karlovych Varoch, Jiří Bartoška. Aktuálne sa na verejnosť dostala posledná správa, ktorú poslal jednému zo svojich biznis partnerov. Vháňa slzy do očí!

V sobotu v Karlovych Varoch vyvrcholil Medzinárodný Filmový festival. Jednou z posledných párty, ktoré sa v rámci neho organizovali, bol žúr firmy, ktorá zaisťuje autá pre festivalových hostí. No a tam podľa Blesk.cz moderátor večera prečítal poslednú správu od Jiřího Bartošku, ktorú poslal majiteľovi firmy.

„Jirka po celý čas spolupráce jazdil našimi autami, miloval ich a najmä si obľúbil Coupé. Vzhľadom k tommu, že bol silný fajčiar, tak sa tie autá po jeho zásahu ťažko predávali,“ rozosmial hostí majiteľ spomínanej firmy. „Preto sme mu to auto nemenili tak často. Keď ma chlapci z festivalu poprosili, že už je čas mu to auto vymeniť, tak sme mu v priebehu decembra dali nové auto, čo bolo jeho vysnívané 850i Coupé. On mi poslal esemesku, ktorá bola posledná, čo som od neho dostal,“ uviedol majiteľ a nechal moderátora správu prečítať.

(Zdroj: ČT)

„Milý Ježiško, musím sa ti k niečomu priznať, posledných 5 rokov som začal mať pochybnosti, že existuješ. Oddnes sa vraciam k viere a ďakujem ti za krásny darček. Navrátilý katolík Barťák,“ znela správa od Bartošku, na čo biznisman odpovedal: „Milý Jiří, som rád, že som ti takto mohol urobiť radosť. Zaslúžiš si to. Viera je krásna vec,ale je to skôr o ľuďoch, kamarátoch a priateľoch. Katoíka nechaj Ebenovi. Krásne sviatky tebe, veľa zdravia a všetko najlepšie do nového roku praje Karel.“

Správa od Bartošku a jeho navrátenie k Bohu je o to silnejšie, že viera v Česku nie je vôbec rozšírená. Práve naopak - k náboženstvu sa hlási len asi 10% obyvateľstva.

Jiří Bartoška vo filme Zbožňovaný (Zdroj: TV Markíza)