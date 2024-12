Premiéra novinky: Bradavky VON a... Česká režisérka ako superhrdinka bez plášťa!

Premiéra filmovej novinky V dobrom aj zlom (Zdroj: Profimedia)

Galéria: Premiéra filmu V dobrom aj zlom v Bratislave



Do kín mieri novinka od režisérky Marty Ferencovej s názvom V dobrom aj zlom. Na Slovensku sa veľkolepá premiéra konala prednedávnom, no a u našich susedov uplynulý víkend. V hlavných úlohách sa divákom predstavia Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková či Martin Hofmann. Tí komédiu uviedli v Slovanskom dome. A zatiaľ čo mala herečka v Bratislave citrónovo žlté šaty, do Prahy zvolila elegantné čierne.

Na slávnostné uvedenie filmového počinu dorazili okrem hlavných hercov aj ďalšie známe tváre. Do spoločnosti zavítala napríklad Dj-ka Andrea Pomeje aj spolu so svojím manželom. A prišla v naozaj výraznom outfite. Zvolila červený kožený korzet, v ktorom všetkým predostrela bradavky. Pozrite!

Andrea Pomeje (Zdroj: Profimedia)

Česká režisérka Eva Toulová prišla na kinopremiéru doslova ako superhrdinka bez plášťa. Módny cirkus, ktorý mala ma sebe náramne pripomínal oblečenie komiksových postáv. České média jej outfit ohodnotili ako nevkusný. Nuž, tak čo poviete?

Eva Toulová (Zdroj: Profimedia)