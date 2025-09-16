Marcel Forgáč okúsil HERECTVO: Stvárnil legendu! Pozrite si tú podobnosť

BRATISLAVA - Inkognito opäť nesklamalo! Tentokrát na seba všetku pozornosť upútal moderátor Marcel Forgáč, ktorý sa pýši veľkolepou novinkou. A ako to v Inkognite býva, jeho drahí kolegovia ju neváhali patrične okomentovať!
V relácii Inkognito bude opäť veselo! V úvode relácie sa všetko strhne okolo hereckého debutu moderátora Marcela Forgáča. Ten si totiž zahral v snímke NEPELA a hoci sa vo filme o našej krasokorčuliarskej legende síce len mihne, strihol si hneď úlohu legendárneho športového reportéra a komentátora Gaba Zelenaya! A svoju prípravu vzal Marcel skutočne vážne. „Ja som si ho počúval intenzívne, toho Gaba Zelenaya. Štylizácia rozhlasová bola úplne iná v tých 70-tych rokoch. Ten nápor tam bol iný, slovenčina bola veľmi mäkká, oblá “ zaspomínal si Forgáč na svoj herecký moment a v obdivných slovách pokračoval. „To boli obrovské emócie, Gabo Zelenay vedel neuveriteľným spôsobom komentovať“.
Forgáč spustil v Inkognite doslova lavínu spomienok a ako to už býva zvykom, jedno oko neostalo suché. „Sťažovali sa hokejisti, že Gabo Zelenay tak rýchlo komentoval, že nestíhali hrať!“ zahlásil pobavene Hudák. O úsmevné spomienky na komentátorskú legendu nebola núdza, čo-to si však zlízli aj naši politici. Zo slov známej štvorice Studenková, Forgáč, Čeky a Hudák pôjdete do kolien. Vychutnajte si malú upútavku v našom videu, no rozhodne nezmeškajte ani reláciu Inkognito, v utorok o 20.40 na JOJ-ke.