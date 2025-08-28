KDH žiada prezidenta o ochranu Slovenskej akadémie vied pred politickými útokmi

BRATISLAVA - Opozičné KDH sa otvoreným listom obrátilo na prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby verejne vyzval na odvolanie Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Kotlár podľa kresťanských demokratov zneužíva svoju funkciu na spochybňovanie autorít. Na Pellegriniho apelujú, aby sa „jednoznačne zastal slovenskej vedy a odbornej verejnosti“.
„Obraciame sa na vás v mene KDH s výzvou, aby ste využili svoju autoritu a zasiahli v záujme ochrany vedy, vedeckých inštitúcií a odborného diskurzu na Slovensku. S hlbokým znepokojením sledujeme narastajúce útoky na vedcov a autoritu Slovenskej akadémie vied (SAV), ako aj snahy o jej diskreditáciu a zneužívanie na politické účely,“ priblížilo KHD. Upozornilo, že odborné výstupy a analýzy SAV sú nenahraditeľné pri riešení celospoločenských problémov.
Za obzvlášť znepokojujúce označilo systematické znevažovanie vedcov či podporu dezinformačnej a konšpiračnej scény na Slovensku aj priamo zo strany predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Voči pôsobeniu Kotlára vo funkcii vyjadrilo zásadné výhrady. „Jeho verejné vystúpenia a konanie nielenže mätú občanov, ale ohrozujú najmä dlhodobo úspešný zápas vedcov a lekárov voči smrteľným epidémiám, a to práve spochybňovaním očkovania ako takého,“ podotkli.
Kotlár neplánuje odstúpiť, rozhodujú závery vyšetrovania
Kotlár tento týždeň zatiaľ vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania. Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu Fico. Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.
SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.