Kavaschová sa pochválila NOVÝM TELOM: Neuveríte, koľko KÍL schudla! FOTO ako dôkaz

BRATISLAVA - Herečka Dominika Kavaschová, ktorá koncom marca priviedla na svet svojho druhého syna Wiliama, si dala jasný cieľ – rýchlo sa dostať späť do formy. A zdá sa, že to ide nad očakávania. Na sociálnych sieťach sa podelila o impozantnú fotku, na ktorej ukazuje, že už schudla 15 kíl!
Obdobie po pôrode je pre každú mamu plné výziev, no Dominika Kavaschová, ktorá sa pred niekoľkými mesiacmi stala mamou druhýkrát, ukazuje, že si poradila aj s tou najťažšou – návratom do formy. "15 kíl od porodu dole, už iba 10!" pochválila sa na svojom profile herečka a ako dôkaz pridala aj fotku, na ktorej je jasne vidieť, že na svojej postave neprestáva pracovať.
Dominika si totiž dala po pôrode predsavzatie, že sa rýchlo vráti do formy. No ako sama tvrdí, nebolo to úplne jednoduché, najmä keď momentálne trpí nedostatkom spánku. "Trošku náročnejšie je to, keď v noci spím max tri hodiny," podelila sa o svoje zážitky, ale zároveň dodala, že si dáva čas na to, aby si "prinavrátila" svoje telo do požadovanej formy.
Zároveň priznala, že nie všetko ide podľa plánu, pretože ešte stále prebieha fáza "spamätávania" po tehotenstve, ale nechýba jej ani humor. Na fotke v čiernom tope a voľných nohaviciach je jasné, že po pôrode sa jej podarilo dosiahnuť skvelé výsledky a neprestáva motivovať svoje sledujúce k tomu, aby sa o svoje telo starali aj po náročnom období materstva.
