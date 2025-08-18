Veľkolepý NÁVRAT obľúbenej markizáckej šou: PRVÝKRÁT bez Adely!

BRATISLAVA - Na obrazovky televízie Markíza sa vracia obľúbená zábavná šou Dana Dangla (50) - Možné je je všetko! Doposiaľ súčasťou každej časti bola aj Adela Vinczeová (44), no to sa po odchode jej manžela z televízie zmenilo. Zostava účinkujúcich je prvýkrát bez nej!
Za posledný rok to v Markíze poriadne vrelo. Zamestnanci sa búrili voči vedeniu a mnohí z nich napokon dobrovoľne či nedobrovoľne z televízie odišli. Jedným z tých, ktorí dostali výpoveď, bol aj Viktor Vincze. Najprv mu síce bola ponúknutá pozícia v novom projekte TN live, no podľa jeho slov absolútne nevýhodná. A tak sa s ním televízia rozlúčila.
Viktor však situáciu nechce nechať tak a s Markízou sa plánuje súdiť. Podstatou sporu bude určenie neplatnosti výpovede s tým, že na súde plánuje preukázať, že celá organizačná zmena v televízii bola účelová. Spolu s moderátorom v Záhorskej Bystrici skončila aj jeho manželka Adela Vinczeová, ktorá s modro-žltou televíziou tiež dlhodobo spolupracovala.
Neobjavila sa už v poslednom ročníku Let's Dance a... Nebude ani v obľúbenej zábavnej šou Dana Dangla - Možné je všetko! Markíza už avizovala jej pokračovanie a odhalila aj mená účinkujúcich. No a Adela v nej po prvýkrát od začiatku vysielania bude chýbať.
V šou sa objavia napríklad hviezdy seriálu Sľub Kristián Baran, Adriána Brnčalová, Ráchel Šoltésová či Paula Lopatovská, hviezdy Dunaja, k vašim službám - Adam Bardy, Jana Majeská a Filip Tůma či ostrieľaní účinkujúci Petra Polnišová, Tomáš Maštalír, Juraj Kemka a Zuzana Porubjaková. Prekvapením tiež bude Peter Sagan.
Možné je všetko! na obrazovkách Markízy štartuje v sobotu 6. septembra o 20:30.
