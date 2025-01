ĎALŠÍ obrovský úspech známej Slovenky: Po zdolaní Everestu... Aha, čo dokázala!

Lenka zdolala najvyšší vrch na Antarktíde (Zdroj: Instagram LV)

Lenke Poláčkovej sa v máji minulého roka podaril obrovský úspech. Slovenská moderátorka zdolala najvyššiu horu sveta bez pomocného kyslíka. Okrem Lenky sa to v tom čase podarilo ešte jednej Slovenke, a to Lucii Janičovej - ona to však zvládla za pomoci kyslíku.

„Verte mi, bolo to dlhé a bolelo to. Ale tak inak. Na dreň. Všetko, čo sme zažili a cítili, ešte stále spracovávame. Presne si pamätám, ako som si posledných 200 výškových dole opakovala: "Už nikdy..." Peťo Hámor sa však pri stretnutí v Kathmandu zasmial: "Ešte ste krátko dole. Dajte tomu mesiac..." napísala vtedy.

Lenka na hory nezanevrela a teraz sa jej podaril ďalší nevídaný úspech. Zdolala najvyššiu horu Antarktídy. „Zlyžovali sme najvyššiu horu Antarktídy! Dňa 8.1.2025 • 17:30 CLST sme vystúpili na vrchol Mt.Vinson 4892 mn.m. a následne priamo z vrcholu zlyžovali zriedkavo používanú cestu s nepálskym názvom "Santi manti fanti"," informovala svojich fanúšikov.

„Mali sme veľké šťastie na bezveterné vrcholové počasie a perfektné snehové podmienky - kombinácia, aká sa tu opakuje len raz za niekoľko rokov. Už sme v komfortných podmienkach na Union Glacier. Šťastní, že s vami môžeme tento unikátny zážitok zdielať," dodala. Gratulujeme!