Hviezda Markízy OPÄŤ naložila influencerkám: Čo ti to kúr*je? Všetko mi ZNECHUTÍTE!

Kasting Elite Model Look. Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

Saša Gachulincová vďaka modelingu precestovala svet. V roku 2005 vyhrala slovenské finále Elite Model Look a na tom svetovom sa umiestnila na 2. mieste. Predvádzala pre značky ako Galliano či Calvin Klein... Slováci ju však oveľa viac, ako z prehliadkovych mól, vnímajú z markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, v ktorej v roku 2019 účinkovala.

No napriek tomu, že ju na sociálnej sieti Instagram sleduje viac ako 22 tisíc ľudí, jej profil sa na teleshoping nezmenil a dráhou influencerky sa nevydala. Tie sú jej proti srsti a verejne ich kritizuje. Už na jeseň minulého roka sme na Topkách písali o Sašinej vlne hejtu, ktorú na ich adresu vyprodukovala. Vtedy jej vadilo, že sú často fejkové.

„Milujem, keď influencerky, čo majú 3 plchy na gebuli alebo nadpojené vlasy alebo totálne zničené vlasy, robia reklamu na gumené cukríky pre hustú hrivu,“ písala vtedy modelka. Ďalej vymenovala, že sa jej nepáči, keď naopak ženy s krásnou hrivou robia reklamu na vlasovú radu pre ženy so zničenými vlasmi, ďalej ak robia reklamu čínskym eshopom či produkty na bielenie zubov, keď majú fazety.

Takto to vyzeralo na druhom dni Fashion Live! Na snímke Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)

No a aktuálne povedala otvorene, čo si myslí o tom, keď niekto zaznamenáva každú svoju športovú aktivitu. „Nechápem, čo je to za nový trend, že chodíš behávať/bajkovať (doplň si šport) a musíš to oznámiť celému svetu - normálne, že koľko km si urobil, kade si šiel, etc. To normálne si zapneš tú appku či jak sa to volá a ideš? To bez tej appky nejdeš? Alebo ti robí dobre, že ti ľudia píšu wau?“ pýta sa Saša.

Chápe, že to niekoho môže motivovať, ale nechápe, načo to ľudia zverejňujú stále. „Jak sa hovorí, čo ti to kúr*je?“ rozohnila sa. „Nechápem, čo to je za nový trend, že prídeš na dovolenku a prvé čo urobíš, ideš do gymu. Neviem teda, ja nechodím na dovolenky tak často, ale skôr v lete idem rýchlo do mora ako hittnem gym. Myslené na ľudí, čo ich bežne doma v gyme nestretneš,“ pokračovala.

„Chápte nás, odmalička športovo zdatných a v športe vychovávaných, že napr. sú tu ľudia (ako ja), že nás to extrémne demotivuje, že všetci zrazu od buka do buka športujete. A normálne mi znechutíte každý jeden šport, ktorý je populárny. To je nová Smotánka. Kto nedá na instáč, že športuje, akoby v slovenskom šoubiznise nežil. A teda aj na internete evidentne,“ zverejnila modelka.

A najviac ju vytáčajú tí, ktorí sú pokryteckí. „Radšej športujte ako by ste mali fetovať! Ale poznám aj takých, čo od piatka do nedele robia neplechu a v pondelok bum bác Strava is on fire,“ dodala. Aký máte na vec názor vy?

Módna prehliadka Michaela Kováčika. Na snímke Saša Gachulincová (Zdroj: Ján Zemiar)