Martin Kaprálik s manželkou Michaelou a deťmi Michalom a Martinou (Zdroj: Ján Zemiar)

Herecký klan Kaprálikovcov je v slovenskom šoubiznise skutočne výnimočný. Martin a Michaela Kaprálikovci majú dve deti, ktoré sa rozhodli kráčať v umeleckých šľapajach svojich rodičov. Hoci sa im otec snažil naznačiť aj inú cestu, márne. „Ja som sa im snažil povedať, že sú aj iné povolania, ale sú takí dobrí, že škoda by ich bolo inde. Fandím im, ide im to, takže je to v poriadku,“ priznal známy herec pre Topky.sk. Genetika v ich rodine jednoducho nepustí. „Ono sa to nezaprie, krv nie je mlieko, ako sa hovorí. Nemôžeme chcieť, aby boli lekári, lebo dedí sa to. Martinka sa podobá na švagrinú, Zuzku Kaprálikovú, takže švagrinú som si porodila a Mišo je celý tato,“ dodala so smiechom Michaela.

Vzájomná podpora je pre nich samozrejmosťou a hoci by sa mohlo zdať, že v ich umeleckej rodine lietajú aj ostré a kritické slová, opak je pravdou. „My si fandíme a keď máme nejakú radu, tak si ju posunieme... Normálne sa konštruktívne rozprávame o tom, čo by bolo asi fajn.“ Aj preto si Martina a Michal spätnú väzbu od rodičov veľmi vážia a ich slová nevnímajú ako prísnu kritiku. „Oni vždy tak láskavo povedia veci...“ Michal bude tiež hercom, hoci pôvodne sníval o celkom inom povolaní. „Ja som chcel byť športovec a skončil som na konzervatóriu,“ dodal s úsmevom na tvári. Dokonca aj jeho srdce si ukradla mladá herečka, to však zďaleka nebolo to najväčšie prekvapenie, ktoré sme sa z jeho súkromia dozvedeli!

Deti Kaprálikovcov sú celé po rodičoch: Pôjde syn do svadby tak rýchlo ako oni?! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)