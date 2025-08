Moderátor JOJky na rok zmizol z očí, no teraz je späť! Zakotví v INEJ televízii: Kto ho preplatil?

Jozef Kuriľák mieri do STVR (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátor Jozef Kuriľák začal v médiách pôsobiť v roku 1997. Prácu za mikrofónom vystriedal v rádiu aj televízii, najvýraznejšie si ho možno spájame s ranným vysielaním. V apríli 2017 odišiel z televízie Markíza do JOJ-ky, kde šesť rokov moderoval Ranné noviny, no okrem toho aj cestovateľskú reláciu Check-in či reláciu Pacient, Lekár, Vedec. Niektorí si ho možno pamätajú aj ako speváka Bratislava Hot Serenaders, kde pôsobil devätnásť rokov.

Jedného dňa však zmizol a asi rok sa venoval svojej cestovateľskej vášni. Miluje totiž výlety po zahraničí, rád spoznáva nové krajiny a ich pestrofarebnosť, viackrát navštívil Kanadu, páčilo sa mu aj v Kórei či Japonsku a dlhšie žiť by vedel v Mexico City, ktoré ho zakaždým dokáže niečím prekvapiť. Takýto dlhší detox od médií si Jozef neurobil prvýkrát, teraz je už však znovu na Slovensku – a teraz pozor! Jeho kroky neviedli do JOJ-ky, ale do verejnoprávnej televízie. Nášmu fotografovi sa ho podarilo zachytiť pri príchode do STVR, v ktorej kedysi začínal.

Jozef Kuriľák mieri do STVR (Zdroj: Ján Zemiar)

Na slovo bol síce skúpy, ale nakoniec priznal farby a prezradil, čo ho motivovalo prestúpiť do STVR:

Podľa zákulisných informácií by sa mal Jozef Kuriľák, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti so živým vysielaním, objaviť na obrazovke verejnoprávnej televízie v septembri a mal by byť súčasťou vysielania spravodajskej :24-ky. Moderátor veľký rozdiel medzi prácou v komerčnej a verejnoprávnej televízii nevidí: „Ak nehovoríme o zábave, ale primárne o spravodajstve, je to absolútne rovnaké – cieľom je informovať ľudí. Možno sa ten výstup líši formou, ktorú daná televízia ponúka, ale výsledok je podľa mňa absolútne rovnaký. Informovať čo najobjektívnejšie a najlepšie. To bude mojou úlohou aj naďalej,“ čím naznačil, kde bude jeho miesto.