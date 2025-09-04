Riaditeľka STVR pokračuje v ČISTKÁCH! Na dlažbe SKONČILI traja moderátori: Humor sa stáva NEPOHODLNÝM

BRATISLAVA - Po čistkách vo verejnoprávnej televízii prišiel čas na Slovenský rozhlas. Tak, ako obľúbené relácie skončili v televízii, podobný osud postihol teraz aj zábavné programy na vlnách rozhlasu. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, ktorá už predtým zasiahla do programovej štruktúry televízie, sa teraz rozhodla pre rovnaké kroky v rádiu. Dlhoročné a obľúbené relácie, ktoré sa po celé roky tešili diváckej priazni, tak dostali stopku.
Po siedmich rokoch končí populárna Skúška sirén, ktorú tvorili Tomáš Hudák, Samo Trnka a Kamil Mikulčík. Tvorcovia relácie oznámili koniec prostredníctvom sociálnych sietí, pričom zdôraznili, že rozhodnutie neprišlo od nich. „Drahé poslucháčstvo, Sirény od septembra končia. Nerozhodli sme sa tak my, ale nové vedenie. Prečo? Netušíme. Dôvod sme sa nedozvedeli,“ uviedli. Nie sú však jediní. Nové vedenie rozhodlo, že končia aj ďalšie dve relácie.
ČISTKY v STVR: Milujem Slovensko DEFINITÍVNE KONČÍ! Tieto dve relácie sú taktiež v OHROZENÍ
„Okrem nás je to aj ďalší zábavník Abeceda klaunov, a čo je azda ešte horšie, aj Overovňa, ktorá vyvracala mýty a klamstvá vo verejnom priestore," píšu vo svojom stanovisku. Moderátori sa zhodujú, že humor sa v súčasnosti stáva v slovenskom verejnom priestore nepohodlným. Svoje rozlúčkové slová nevenovali len relácii, ale aj širšiemu problému.
„Nesmútime za našim dlhoročným angažmánom pre to, že nebudeme v rozhlase my traja, štve nás pomyslenie, že táto tradícia, tradícia humoru v rozhlase, s nami končí, lebo už je nepohodlná," hovoria na plné ústa. „Humor v rozhlase býval jednoducho lakmusovým papierikom slobody slova. Ak musel odísť, niečo bolo veľmi zle. Veľmi by sme chceli veriť, že končíme len my a nie inštitúcia zábavníkov. Že rozhlas dá šancu novým talentom, novým humoristom, že nás nahradí novou kvalitou," dodávajú na záver.
Flašíková, ktorá sa netají svojimi ambíciami prekopávať verejnoprávne médiá, však tieto kroky vysvetlila ako nevyhnutné pre budúci rozvoj. „Rozhodla som sa, že rovnako ako pred niekoľkými týždňami v prípade televíznej časti, aj vedenie rozhlasu na určitý čas prevezmem priamo ja,“ povedala o svojom pláne. „Tento prístup sa mi osvedčil a vďaka nemu som mala možnosť lepšie navnímať fungovanie organizácie zvnútra, porozumieť procesom a identifikovať priestor na zmeny,“ uviedla pre Mediálne Martina Flašíková s tým, že v príprave sú už nové zábavníky a formáty, ktoré majú prepájať rozhlas a televíziu a podporovať ich synergiu.
Tvorcovia Skúšky sirén sa však aj napriek sklamaniu netaja tým, že ich relácia bola niečím výnimočná. „Prežili sme tri vlády, Covid aj štátny prevrat. Bolo to pekné, kým to trvalo. Budeme vám chýbať, a vy nám tiež,“ uzavreli svoje rozlúčkové slová.
